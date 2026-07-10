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अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

Jaipur News: जयपुर के अमायरा केस में चार्जशीट के बाद नया मोड़ आया है. परिजनों ने आखिरी दिन का CCTV जारी कर दावा किया कि बच्ची को बुली किया गया, उसने कई बार टीचर से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. मां ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 10, 2026, 02:07 PM|Updated: Jul 10, 2026, 02:07 PM
अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील
Image Credit: दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर के बहुचर्चित अमायरा केस में एक बार फिर नया मोड़ आया है. चार्जशीट फाइल होने के बाद अमायरा की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं, बल्कि उसका मर्डर हुआ है. उसे ऐसी परिस्थितियों में धकेला गया, जिसे वह सहन नहीं कर सकी. उनका कहना है कि अमायरा बेहद डरी हुई थी. परिजनों के अनुसार, आज तक उन्हें यह नहीं बताया गया कि डिजिटल स्लेट पर अमायरा को क्या दिखाया गया था. मां का दावा है कि अमायरा ने कहा था कि कुछ बच्चे उसे "बैड वर्ड" बोल रहे हैं. उनका सवाल है कि डेढ़ मिनट तक अमायरा ने टीचर से क्या कहा, इसकी जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई.

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना स्थल पर मौजूद ब्लड स्टेन को माली से जल्दबाजी में साफ करवाया गया, जबकि उन्होंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था. उनका कहना है कि यह स्कूल प्रबंधन के निर्देश पर किया गया.

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अमायरा की मां ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से न्याय की मांग करते हुए कहा कि मामले के सभी जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाए, उन्हें जमानत न मिले और सभी पर आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कड़ी धाराओं में कार्रवाई हो. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंदु दुबे पिछले आठ महीनों से बिना कार्रवाई के हैं और यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि हत्या का मामला है.

मां के अनुसार, चौथी कक्षा की बच्ची ने स्कूल में खुद को इतना असुरक्षित महसूस किया कि उसने यह कदम उठा लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बच्ची की काउंसलिंग नहीं कराई गई, लगातार बुली किया गया, शिक्षक ने उसकी बात नहीं सुनी और कुछ बच्चे गैंग बनाकर उसका मजाक उड़ाते रहे, जिससे वह पूरी तरह अकेली पड़ गई.

मां-बाप ने जारी किया नया वीडियो
अमायरा के पिता विजय और मां शिवानी ने उस दिन का नया CCTV वीडियो सार्वजनिक किया है. यह वीडियो नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा अमायरा के आखिरी दिन की पूरी एक्टिविटीज को स्टेप-बाय-स्टेप दिखाता है.

परिजनों का कहना है कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 1 नवंबर 2025 को स्कूल पहुंचने के बाद से लेकर अंतिम क्षण तक अमायरा के साथ क्या-क्या हुआ. उनके अनुसार, वीडियो का घटनाक्रम कई ऐसे सवाल खड़े करता है, जिन्हें वे अब तक उठाते रहे हैं.

सुबह 8:40 बजे: सामान्य तरीके से क्लासरूम में पहुंची अमायरा
वीडियो के अनुसार सुबह 8:40 बजे अमायरा सबसे पहले क्लासरूम में पहुंचती है. वह अपनी डेस्क पर बैग रखती है और पूरी तरह सामान्य दिखाई देती है. अगले दो-तीन मिनट में अन्य छात्र भी क्लास में आने लगते हैं. 8:44 बजे उसकी एक दोस्त क्लासरूम में आती है और दोनों बातचीत करने लगती हैं. इस दौरान माहौल पूरी तरह सामान्य नजर आता है.

डांस क्लास में भी सामान्य दिखी छात्रा
सुबह 9:10 बजे अमायरा अपने सहपाठियों से बातचीत करती दिखाई देती है. इसके बाद वह डांस क्लास के लिए जाती है. करीब 9:30 बजे की रिकॉर्डिंग में वह डांस एक्टिविटी में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हुए नजर आती है. वीडियो में इस दौरान उसके व्यवहार में किसी तरह की असामान्यता दिखाई नहीं देती.

क्लास लौटने के बाद बदला माहौल
10:50 बजे के बाद अमायरा दोबारा क्लासरूम में लौटती है. लगभग 11 बजे बच्चे सामान्य रूप से खेलते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन 11:15 बजे के आसपास वीडियो में कुछ छात्र डिजिटल स्लेट पर कुछ लिखकर अमायरा को दिखाते नजर आते हैं. इसके बाद कुछ सहपाठी उसकी सीट के पास आते हैं और उससे बातचीत करते हैं. परिजनों का दावा है कि बच्चे उसे बार-बार स्लेट पर कुछ दिखाकर चिढ़ा रहे थे.

11:25 बजे के बाद अमायरा दिखी परेशान
करीब 11:25 बजे के आसपास वीडियो में अमायरा का व्यवहार बदलता हुआ नजर आता है. वह बार-बार अपने बाल खींचती है और कई बार सिर पर हाथ रखती दिखाई देती है. परिजनों के अनुसार, इसी समय से वह मानसिक रूप से परेशान नजर आने लगती है.

चार बार टीचर के पास पहुंची अमायरा
वीडियो के अनुसार 11:25 बजे से 12:26 बजे के बीच अमायरा चार बार अपनी क्लास टीचर के पास जाती है. परिजनों का कहना है कि वह शिक्षिका को कुछ समझाने की कोशिश करती है. वह हाथों के इशारों से भी कुछ बताने का प्रयास करती दिखाई देती है, लेकिन उनके आरोप के अनुसार शिक्षिका उसकी बात पर ध्यान नहीं देतीं.

टीचर और छात्रों के बीच हुई बातचीत भी रिकॉर्ड
करीब 12:20 बजे कुछ बच्चे और अमायरा क्लास टीचर की डेस्क के पास खड़े दिखाई देते हैं. वीडियो में टीचर अमायरा की ओर उंगली दिखाकर उससे सख्ती से कुछ कहती नजर आती हैं, जबकि अमायरा चुपचाप खड़ी रहती है. इसके बाद 12:23 बजे क्लास टीचर कुछ अन्य बच्चों से बातचीत करती हैं और अमायरा की ओर इशारा करती हैं. उसी दौरान अमायरा अपने सिर पर हाथ रखती दिखाई देती है और काफी परेशान नजर आती है. एक अन्य छात्रा भी टीचर से कुछ कहती है, जिसके बाद शिक्षिका फिर अमायरा से बातचीत करती हैं.

आखिरी बार सहपाठी और टीचर से बात
12:26 बजे अमायरा अपनी सीट से उठकर एक छात्रा के पास जाती है और उससे कुछ पूछती है. इसके बाद वह वापस अपनी सीट पर लौटती है, लेकिन बैठती नहीं है. कुछ ही देर बाद वह एक बार फिर टीचर के पास जाती है, जहां पहले से कुछ अन्य छात्र मौजूद होते हैं.

12:27 बजे क्लास से बाहर निकली
वीडियो के अनुसार 12:27 बजे अमायरा क्लास टीचर से अनुमति लेकर क्लास से बाहर निकलती है. इसके बाद वह अपने फ्लोर से सीढ़ियों के रास्ते चौथी मंजिल की ओर जाती हुई दिखाई देती है. परिजनों का कहना है कि पूरे रास्ते में किसी भी कर्मचारी या शिक्षक ने उसे नहीं रोका और न ही यह पूछा कि जब उसकी क्लास नीचे के फ्लोर पर है तो वह ऊपर क्यों जा रही है.

12:29 बजे हुआ हादसा
CCTV फुटेज के अनुसार 12:29 बजे अमायरा चौथी मंजिल से छलांग लगा देती है. यही वह घटना थी, जिसमें 1 नवंबर 2025 को 9 वर्षीय अमायरा की मौत हो गई.

परिजनों ने क्यों जारी किया वीडियो?
अमायरा के माता-पिता का कहना है कि उन्होंने यह CCTV वीडियो इसलिए सार्वजनिक किया है ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी 9 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में क्या हुआ. उनका कहना है कि यह मामला केवल उनकी बेटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस बच्चे की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है जो स्कूल में पढ़ने जाता है. उनका मानना है कि वीडियो में दिखाई देने वाला घटनाक्रम कई ऐसे सवाल उठाता है, जिनकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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