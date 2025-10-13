Zee Rajasthan
Jaipur News: प्रशासन की 'तीसरी आंख' को हुआ मोतियाबिंद! जानें मामला

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के आमेर में पर्यटकों की सुरक्षा निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, जिसकी ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Oct 13, 2025, 07:15 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 07:15 PM IST

Jaipur News: विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल आमेर में प्रतिदिन हजारों देशी-विदेशी पर्यटक भ्रमण करने पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है.

आमेर में पर्यटकों की सुरक्षा निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे महीनों से खराब पड़े हैं. नगर निगम प्रशासन आंखे मूंदे बैठा है. सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े स्थल आमेर के मावठा सरोवर के सामने, गांधी चौक, प्रवेश द्वारों और प्रमुख पार्किंग स्थलों पर लगे कैमरे या तो बंद पड़े हैं या उनके बॉक्स टूट चुके हैं. इससे क्षेत्र में सुरक्षा की 'तीसरी आंख' को मोतियाबिंद हो चुका है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, कैमरे कई बार शिकायत के बाद भी दुरुस्त नहीं किए गए,,,, निगम प्रशासन और तकनीकी विभाग के बीच जिम्मेदारी का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ा जा रहा है,,,,,

वहीं, आमेर थाना प्रभारी गौतम डोटासरा ने बताया कि किसी अप्रिय घटना या पर्यटक से जुड़े विवाद की स्थिति में फुटेज न मिल पाना जांच को प्रभावित करता है. आमेर थाना अधिकारी ने इस संबंध में नगर निगम से कैमरे तत्काल सही करवाने को लेकर अवगत कराया है, ताकि क्षेत्र में निगरानी बहाल हो सके.

पर्यटन से जुड़े लोगों का कहना है कि यूनेस्कों में शामिल आमेर फोर्ट के नियम कहते है कि पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था सुचारू हो, आवागमन के लिए सड़क पर गड्डे नहीं हो. इसके साथ शौचालय, पेयजल समेत अन्य व्यवस्थाएं सुचारू हो. आमेर जैसे हेरिटेज जोन में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहां विदेशी पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती है.

कैमरों के खराब होने से न केवल सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि पर्यटकों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है. स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने भी प्रशासन से सभी खराब कैमरों की मरम्मत और नए उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि आमेर का ऐतिहासिक सौंदर्य और सुरक्षा दोनों बरकरार रह सकें.

