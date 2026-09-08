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गुस्से की आग में सुलग उठा आमेर, गाइड की हत्या के बाद थाने का घेराव, आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की मांग

Jaipur News: जयपुर के आमेर में किले तक जीप ले जाने को लेकर हुए विवाद में गाइड मनीष सोनी पर चाकू से हमला किया गया. गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती मनीष की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 08, 2026, 11:11 AM IST | Updated:Sep 08, 2026, 11:11 AM IST
गुस्से की आग में सुलग उठा आमेर, गाइड की हत्या के बाद थाने का घेराव, आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की मांग
Image Credit: लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

Jaipur News: जयपुर के आमेर में सोमवार को आमेर किले तक जीप ले जाने को लेकर ड्राइवर और गाइड के बीच विवाद हो गया. कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि जीप ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर गाइड पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में गाइड मनीष सोनी के पेट में चाकू लगा. गंभीर हालत में उसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

मावठा के पास हुई कहासुनी

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आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के अनुसार, मावठा के पास गाइड मनीष सोनी सभी गाड़ियों को आमेर किले तक जाने से रोक रहा था. इसी दौरान जीप ड्राइवर आजम और मनीष के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया.

आरोप है कि विवाद के दौरान आजम ने अपने साथी नाजिश के साथ मिलकर मनीष पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

मनीष की हालत गंभीर बनी हुई थी. सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया. गाइड की मौत की खबर सामने आने के बाद आमेर में लोगों में आक्रोश फैल गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद सोमवार रात करीब 10:30 बजे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आमेर थाने पहुंच गए. लोगों ने करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में

पुलिस ने मामले में आरोपी जीप ड्राइवर आजम और उसके साथी नाजिश को हिरासत में ले लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस विवाद की पूरी वजह के साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. पुलिस के अनुसार, आरोपी आजम के खिलाफ आमेर थाने में पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं.

दुकानें बंद करवाकर जताया विरोध

मनीष की मौत के बाद आमेर कस्बे में लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. आक्रोशित लोगों ने दुकानें बंद करवाईं. स्थानीय निवासी आरोपी आजम की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए. लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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