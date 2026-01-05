Zee Rajasthan
आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर के गर्भ ग्रह में लगाए गए हीटर, भोग और आरती का बदला समय

Jaipur News: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के चलते आमेर के जगत शिरोमणी मंदिर में हीटर लगाया गया और भगवान के शृंगार, भोग से लेकर आरती और शयन तक की दिनचर्या का समय बदल गया है. 

Published: Jan 05, 2026

Jaipur News: कड़ाके की सर्दी के चलते आमेर के मेहंदी का बास स्थित ठाकुर सीताराम मंदिर और जगत शिरोमणी मंदिर में दिनचर्या में बदलाव किया गया. मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि कड़ाके की सर्दी के चलते मंदिर में भगवान के शृंगार, भोग से लेकर आरती और शयन तक की दिनचर्या में बदलाव किया गया.

मंदिर में ठाकुरजी के पास हीटर लगाया गया. साथ ही गर्म तासीर वाले विशेष भोग परोसे जा रहे हैं, जिसमें बाजरे की खीचड़ी, रेवड़ी, गजक, तिलपट्टी, बाजरे का चूरमा,गाजर का हलवा,मूंग दाल का हलवा, पौषबड़ा व गुनगुना दूध परोसा जा रहा है. वहीं, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है.

मंदिर के पुजारी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ठाकुरजी को गुनगुने पानी से स्नान कराया जा रहा है. गर्म किए गए घी से हल्की-हल्की मालिश की जा रही है. इसके साथ ही ठाकुरजी को सर्दी से बचाने के लिए गर्भ गृह में हीटर लगाया गया है, जिससे गर्भ गृह का तापमान सामान्य रहे वही गले में मफलर और कंधे पर शाल धारण कराया जा रहा है.

पूरे दिन में गर्म कपड़े बदलने की प्रक्रिया सुबह-शाम की जाती है. साथ ही सर्दी कम होने तक यह सेवा निरंतर जारी रहेगी. विश्व के एकमात्र आमेर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर के निज सेवक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि भगवान के साथ राधा नहीं मीरा संग विराजे कृष्ण की पूजा की जाती है. ठाकुरजी को मनुष्य रूप में पूजा जाता है इसलिए जैसे इंसान मौसम के अनुसार दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं वैसे ही ठाकुरजी के राग-भोग, शृंगार और दर्शन झांकी में बदलाव किया जा रहा.

वहीं, सीजन की सबसे कडाके की ठंड, आमेर महल के आसपास का क्षेत्र कोहरे की आगोश में देखा जा रहा. ठंडी हवाएं और कोहरे के बीच देशी-विदेशी पर्यटक आमेर महल का भ्रमण करते साथ ही महल से आमेर की वादियों को शूट करते देखे जा सकते है.
साथ ही घने कोहरे की बीच पर्यटक हाथी सफारी का लु्फ्त उठाते देखे जा रहें.

वहीं, आमेर महल के दिवान-ए-आम, दिवान-ए-खास, शीश महल, मानसिंह महल और गणेशपोल पर पर्यटक सेल्फी व फोटो में आमेर की वादियों को लेकर यादों को यादगार बना रहे. खासतौर पर आमेर फोर्ट में अलसुबह विदेशी पर्यटकों का विजिट और हाथी सफारी का रोमांच देखा जा रहा.

आपको बता दें कोहरा छाने से आमजन का जनजीवन प्रभावित हुआ तो वहीं सुबह के समय कम दृश्यता के कारण वाहनों को आवागमन में परेशानी देखी गई. दैनिक कार्यो में लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा. ठंड बढ़ने के चलते आमेर सहित आसपास के इलाकों में लोग जगह-जगह अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए. खासकर सुबह और देर शाम के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा रही.

लोगों का मानना है कि इस सीजन में पहली बार सर्दी का वास्तविक अहसास हुआ है. आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आई तो आमेर क्षेत्र के आसपास इलाकों में बर्फ जमने की तस्वीर सामने आ सकती है.
