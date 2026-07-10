/Jaipur में आमेर की नाकू बावड़ी में हजारों मछलियों की मौत, फैली तेज दुर्गंध

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Jaipur News: ऐतिहासिक नाकू बावड़ी में हजारों मछलियों की मौत की दुर्गंध से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ. उमस और गर्मी के बीच दुर्गंध के कारण उल्टी, सिरदर्द और घबराहट की शिकायत भी बताई जा रही. लोगों ने नगर निगम और पुरातत्व विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया.
हजारों मछलियों की एक साथ मौत
पर्यटन नगरी आमेर स्थित ऐतिहासिक नाकू बावड़ी इन दिनों गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट का केंद्र बन गई है. बावड़ी में हजारों मछलियों की एक साथ मौत हो जाने से पूरे क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल रही है. वहीं, उमस भरे मौसम और लगातार गर्मी के कारण सड़ांध इतनी बढ़ गई है कि आसपास रहने वाले लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है.
सिरदर्द और घबराहट की शिकायत
स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बावड़ी में बड़ी संख्या में मछलियां मृत अवस्था में तैर रही हैं. समय पर उन्हें नहीं निकाले जाने के कारण अब उनका सड़ना शुरू हो गया है. अमृत मछलियों की सदन से बीमारियां फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है. हालात ऐसे हैं कि क्षेत्र से गुजरने वाले राहगीरों ने तो अब रास्ता भी बदलकर जाने को मजबूर हो रहे है. कई लोगों ने दुर्गंध के कारण उल्टी जैसा महसूस होने, सिरदर्द और घबराहट की शिकायत भी बताई है.
साफ-सफाई और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं
क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद नाकू बावड़ी की नियमित साफ-सफाई और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय नागरिकों ने मामले की सूचना नगर निगम और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दे दी है.इसके बावजूद अभी तक किसी भी विभाग की ओर से मरी हुई मछलियों को निकालने या बावड़ी की सफाई शुरू नहीं की गई थी, इससे लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है.
पानी के नमूनों की जांच कराई जाए
विशेषज्ञों का मानना है कि जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक गर्मी, जल प्रदूषण या लंबे समय तक पानी का ठहराव जैसी परिस्थितियां एक साथ बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का कारण बन सकती हैं हालांकि वास्तविक कारण का पता जांच के बाद ही चल सकेगा. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पानी के नमूनों की जांच कराई जाए और मछलियों की मौत के कारणों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.
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