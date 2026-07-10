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Jaipur में आमेर की नाकू बावड़ी में हजारों मछलियों की मौत, फैली तेज दुर्गंध

Jaipur News: जयपुर के आमेर स्थित ऐतिहासिक नाकू बावड़ी में हजारों मछलियों की मौत के बाद तेज दुर्गंध फैल गई है. स्थानीय लोगों ने सिरदर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत करते हुए नगर निगम व पुरातत्व विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मामले में पानी की जांच और सफाई की मांग की गई है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 10, 2026, 07:21 PM|Updated: Jul 10, 2026, 07:21 PM
Jaipur में आमेर की नाकू बावड़ी में हजारों मछलियों की मौत, फैली तेज दुर्गंध
Image Credit: हजारों मछलियों की मौत के बाद तेज दुर्गंध फैली.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: ऐतिहासिक नाकू बावड़ी में हजारों मछलियों की मौत की दुर्गंध से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ. उमस और गर्मी के बीच दुर्गंध के कारण उल्टी, सिरदर्द और घबराहट की शिकायत भी बताई जा रही. लोगों ने नगर निगम और पुरातत्व विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया.

हजारों मछलियों की एक साथ मौत
पर्यटन नगरी आमेर स्थित ऐतिहासिक नाकू बावड़ी इन दिनों गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट का केंद्र बन गई है. बावड़ी में हजारों मछलियों की एक साथ मौत हो जाने से पूरे क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल रही है. वहीं, उमस भरे मौसम और लगातार गर्मी के कारण सड़ांध इतनी बढ़ गई है कि आसपास रहने वाले लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है.

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सिरदर्द और घबराहट की शिकायत
स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बावड़ी में बड़ी संख्या में मछलियां मृत अवस्था में तैर रही हैं. समय पर उन्हें नहीं निकाले जाने के कारण अब उनका सड़ना शुरू हो गया है. अमृत मछलियों की सदन से बीमारियां फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है. हालात ऐसे हैं कि क्षेत्र से गुजरने वाले राहगीरों ने तो अब रास्ता भी बदलकर जाने को मजबूर हो रहे है. कई लोगों ने दुर्गंध के कारण उल्टी जैसा महसूस होने, सिरदर्द और घबराहट की शिकायत भी बताई है.

साफ-सफाई और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं
क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद नाकू बावड़ी की नियमित साफ-सफाई और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय नागरिकों ने मामले की सूचना नगर निगम और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दे दी है.इसके बावजूद अभी तक किसी भी विभाग की ओर से मरी हुई मछलियों को निकालने या बावड़ी की सफाई शुरू नहीं की गई थी, इससे लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है.

पानी के नमूनों की जांच कराई जाए
विशेषज्ञों का मानना है कि जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक गर्मी, जल प्रदूषण या लंबे समय तक पानी का ठहराव जैसी परिस्थितियां एक साथ बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का कारण बन सकती हैं हालांकि वास्तविक कारण का पता जांच के बाद ही चल सकेगा. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पानी के नमूनों की जांच कराई जाए और मछलियों की मौत के कारणों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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