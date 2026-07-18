/जयपुर के आमेर अस्पताल में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, 100 बेड, एक्स-रे यूनिट और ICU समेत मरीजों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं

Amer Satellite Hospital: राजस्थान के पर्यटन नगरी आमेर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पताल को 100 बेड क्षमता वाले आधुनिक अस्पताल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्तावित योजना के तहत अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव तैयार

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अस्पताल में एक्स-रे यूनिट को उन्नत किया जाएगा और करीब 300 एमए क्षमता की मशीन लगाने की योजना है. इसके साथ ही इमरजेंसी लैब, सुव्यवस्थित लेबर रूम (एलआर रूम) और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. योजना में विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने, आईसीयू विकसित करने और अस्पताल को बेहतर उपकरणों से लैस करने का भी प्रस्ताव शामिल है.

आवश्यक संसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था पर जोर

अस्पताल परिसर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक संसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है. अस्पताल प्रशासन द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता भी बताई गई है. विशेष रूप से ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ, यूएसजी (अल्ट्रासाउंड) सुविधा और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग रखी गई है, ताकि मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार मिल सके.

योजना साकार होने पर हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की यह योजना साकार होने पर आमेर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. आमेर सेटेलाइट अस्पताल के पीएमओ डॉ. अशोक वर्मा ने बताया कि मानसून के चलते मौसमी बीमारियों के प्रकोप बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं.

हाल ही में डायरिया, मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा होने से अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाने के साथ अन्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, ताकि मरीजों को इलाज के दौरान कोई परेशानी का सामना नहीं करना पडे़. साथ ही सीएचसी अस्पताल से सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत होने पर जगह की कमी के कारण व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी है. फिलहाल सरकार की ओर से सेटेलाइट अस्पताल के लिए नई जगह चिंहित किया है. आने वाले समय में मरीजों को सेटेलाइट की पूरी सुविधा मिलेगी.

