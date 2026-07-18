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जयपुर के आमेर अस्पताल में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, 100 बेड, एक्स-रे यूनिट और ICU समेत मरीजों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं

Amer Satellite Hospital: जयपुर के आमेर स्थित सेटेलाइट अस्पताल को 100 बेड क्षमता वाले आधुनिक अस्पताल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. योजना के तहत अस्पताल में ICU, इमरजेंसी लैब, उन्नत एक्स-रे यूनिट, लेबर रूम और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 18, 2026, 04:11 PM|Updated: Jul 18, 2026, 04:11 PM
जयपुर के आमेर अस्पताल में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, 100 बेड, एक्स-रे यूनिट और ICU समेत मरीजों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं
Image Credit: Amer Satellite HospitalSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Amer Satellite Hospital: राजस्थान के पर्यटन नगरी आमेर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पताल को 100 बेड क्षमता वाले आधुनिक अस्पताल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्तावित योजना के तहत अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव तैयार

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अस्पताल में एक्स-रे यूनिट को उन्नत किया जाएगा और करीब 300 एमए क्षमता की मशीन लगाने की योजना है. इसके साथ ही इमरजेंसी लैब, सुव्यवस्थित लेबर रूम (एलआर रूम) और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. योजना में विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने, आईसीयू विकसित करने और अस्पताल को बेहतर उपकरणों से लैस करने का भी प्रस्ताव शामिल है.

आवश्यक संसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था पर जोर

अस्पताल परिसर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक संसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है. अस्पताल प्रशासन द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता भी बताई गई है. विशेष रूप से ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ, यूएसजी (अल्ट्रासाउंड) सुविधा और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग रखी गई है, ताकि मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार मिल सके.

योजना साकार होने पर हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की यह योजना साकार होने पर आमेर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. आमेर सेटेलाइट अस्पताल के पीएमओ डॉ. अशोक वर्मा ने बताया कि मानसून के चलते मौसमी बीमारियों के प्रकोप बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं.

हाल ही में डायरिया, मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा होने से अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाने के साथ अन्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, ताकि मरीजों को इलाज के दौरान कोई परेशानी का सामना नहीं करना पडे़. साथ ही सीएचसी अस्पताल से सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत होने पर जगह की कमी के कारण व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी है. फिलहाल सरकार की ओर से सेटेलाइट अस्पताल के लिए नई जगह चिंहित किया है. आने वाले समय में मरीजों को सेटेलाइट की पूरी सुविधा मिलेगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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