/आमेर सैटेलाइट अस्पताल में उल्टी-दस्त के मरीजों की बढ़ी संख्या, लगी लंबी कतार

Jaipur News: आमेर में स्वास्थ्य व्यवस्था उस समय अचानक दबाव में आ गई, जब आमेर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में पिछले दो दिन से उल्टी-दस्त के मरीज उपचार के लिए पहुंचे. अस्पताल में पहुंचे अधिकांश मरीज पेट दर्द, उल्टी, दस्त, घबराहट, चक्कर और अत्यधिक कमजोरी जैसी शिकायतों से पीड़ित पहुंच रहे. मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में मरीज के भर्ती करने के लिए बेड नहीं मिल पा रहे हैं. ऐसे में अस्पताल प्रशासन को मरीजों के इलाज के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है.

आमेर सैटेलाइट अस्पताल के पीएमओ डॉ.अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें, उल्टी-दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो गई, जिन्हें तत्काल ओआरएस, ग्लूकोज और आवश्यक दवाइयों के साथ उपचार दिया जा रहा है.

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लीकेज या सीवरेज मिश्रण की समस्या

पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी और उमस के कारण लोगों में डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़े हैं. डॉ.वर्मा ने बताया कि लोगों को समय-समय पर पर्याप्त पानी नहीं पीने और लापरवाही बरतने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है.

मरीजों ने दूषित-मटमेला पानी आने की बात बताई तो जलदाय विभाग से बात कर स्वच्छ पानी सप्लाई करने के लिए निर्देशित किया. अस्पताल प्रशासन ने संबंधित विभाग से जलापूर्ति की गुणवत्ता की जांच कराने और यदि कहीं लीकेज या सीवरेज मिश्रण की समस्या हो तो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

दूषित पानी की शिकायत ने बढ़ाई चिंता

अस्पताल में भर्ती लोगों ने बताया कि आमेर के कुछ इलाकों में दो-तीन दिन से नलों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था, जिसकी जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन विभाग के अधिकारी जांच करवाने का आश्वासन देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे.

लोगों का कहना है कि उसी पानी का उपयोग करने के बाद कई परिवारों में एक साथ उल्टी, दस्त और घबराहट जैसी समस्याएं शुरू हुई. कई घरों में एक से अधिक सदस्य बीमार होने की भी जानकारी सामने आई है. लोगों ने जलापूर्ति व्यवस्था की तत्काल जांच कराने की मांग की है.

स्वास्थ्य विभाग सतर्क

आमेर अस्पताल में भर्ती मरीज और आमजन से चिकित्सकों ने अपील की है कि वर्तमान मौसम में शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी, ओआरएस, छाछ, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की अपील की. बाहर का खुला, बासी और अस्वच्छ भोजन खाने से बचें, केवल स्वच्छ और सुरक्षित पानी ही पिएं.

यदि किसी व्यक्ति को लगातार उल्टी-दस्त, तेज पेट दर्द, चक्कर या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लें. एक ही दिन में बड़ी संख्या में मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है.

यदि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में इसी तरह की वृद्धि होती है तो प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्वे, जल नमूनों की जांच और आवश्यक चिकित्सा शिविर लगाए जा सकते हैं. फिलहाल सबसे बड़ी सलाह यही है कि लोग गर्मी से बचाव करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, स्वच्छ भोजन करें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें.