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जयपुर की पुश्तैनी हवेलियों में 'खजाने' की चर्चा, कहीं सोने-चांदी का दावा, कहीं खाली निकली तिजोरी!

जयपुर के माणक चौक थाना क्षेत्र में स्थित करीब 200 साल पुरानी दो हवेलियां कथित खजाने और तिजोरियों की चर्चाओं के चलते सुर्खियों में हैं. पहले मामले में त्रिपोलिया बाजार की एक पुश्तैनी हवेली से खुदाई के दौरान 45 किलो चांदी, सोने के सिक्कों से भरे 15 कलश और हजारों चांदी के सिक्के मिलने का दावा किया गया है. हवेली मालिक ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और मजदूरों ने कथित खजाना आपस में बांट लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Jul 25, 2026, 01:38 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 01:38 PM IST
जयपुर की पुश्तैनी हवेलियों में 'खजाने' की चर्चा, कहीं सोने-चांदी का दावा, कहीं खाली निकली तिजोरी!
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: गुलाबी नगरी जयपुर की करीब 200 साल पुरानी पुश्तैनी हवेलियां इन दिनों एक बार फिर रहस्य, खजाने और तिजोरियों की चर्चाओं के कारण सुर्खियों में हैं. शहर के माणक चौक थाना क्षेत्र में सामने आए दो अलग-अलग मामलों ने लोगों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तव में पुरानी हवेलियों में बेशकीमती खजाना दबा हुआ था या फिर यह केवल अफवाहों का हिस्सा है. दोनों मामलों में समानता यह भी बताई जा रही है कि खुदाई का काम एक ही ठेकेदार द्वारा कराया गया.

पहला मामला-पुश्तैनी हवेली से करोड़ों के खजाने का दावा
त्रिपोलिया बाजार स्थित विद्याधर के रास्ते में पुश्तैनी हवेली में तोड़फोड़ के दौरान भारी मात्रा में खजाना मिलने का दावा किया गया है. मामले क़ो लेकर माणक चौक थाने में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया है कि हवेली की खुदाई के दौरान करीब 45 किलो चांदी, सोने के सिक्कों से भरे 15 कलश और लगभग 10 हजार चांदी के सिक्के निकले थे, जिन्हें ठेकेदार और उसके मजदूरों ने आपस में बांट लिया.

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हवेली जर्जर होने के कारण उसे तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने का करार ठेकेदार महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू के साथ हुआ था. समझौते के अनुसार, खुदाई के दौरान मिलने वाली किसी भी मूल्यवान वस्तु की जानकारी मालिक को देना तय था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। शिकायत में ठेकेदार सहित कई लोगों को नामजद किया गया है. बताया जा रहा है कि खुदाई का काम जनवरी में पूरा हो गया था, लेकिन अप्रैल में एक मजदूर ने कथित तौर पर खजाना मिलने की जानकारी हवेली मालिक को दी. आरोप है कि मजदूरों के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद होने के बाद पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा.

दूसरा मामला- 200 साल पुरानी 'बंबई वालों की हवेली' में तिजोरी मिलने का दावा
इसी थाना क्षेत्र के त्रिपोलिया बाजार स्थित करीब 200 साल पुरानी बंबई वालों की हवेली में भी खुदाई के दौरान दो तिजोरियां मिलने की चर्चा सामने आई. हवेली से जुड़े पुराने परिवार का दावा है कि एक बड़ी और एक छोटी तिजोरी निकली थी.उनके अनुसार, बड़ी तिजोरी मौके पर खोली गई, जो खाली निकली, जबकि छोटी तिजोरी को ठेकेदार और जेसीबी चालक कथित रूप से एक्टिवा पर रखकर वहां से ले गए.

हवेली से जुड़े पुराने मालिक का कहना है कि उनकी दादी हवेली में गुप्त तहखाने और सोने-चांदी का खजाना दबा होने की बातें बताया करती थीं. इसी वजह से उन्हें आज भी विश्वास है कि हवेली में कई रहस्य छिपे हो सकते हैं.

हालांकि हवेली के नए मालिक ने इन सभी दावों को अफवाह बताते हुए कहा कि खुदाई में मिली तिजोरी को सभी पक्षों की मौजूदगी में खोला गया था, जिसमें केवल मलबा और कचरा निकला. उन्होंने किसी भी प्रकार का खजाना मिलने से साफ इनकार किया है और इसे सिर्फ एक अफवाह बताया है.

मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू

माणक चौक थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया के अनुसार, दोनों मामलों की स्थिति अलग-अलग है. राहुल सेठी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपितों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. पुलिस सभी संबंधित पक्षों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी ताकि सच्चाई सामने आ सके. वहीं, बंबई वालों की हवेली में तिजोरी मिलने के मामले में पुलिस का कहना है कि इस संबंध में थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और न ही कोई तिजोरी थाने लाई गई इसलिए इस मामले में फिलहाल पुलिस के पास कार्रवाई का आधार नहीं है.

एक ओर करोड़ों के कथित खजाने के गायब होने का दावा है, तो दूसरी ओर 200 साल पुरानी हवेली से तिजोरी मिलने की चर्चा. दोनों घटनाओं ने जयपुर की ऐतिहासिक हवेलियों में गड़े खजाने की कहानियों को फिर से चर्चा में ला दिया है. अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर सच क्या है, क्या वास्तव में हवेलियों से बेशकीमती खजाना निकला था या यह केवल अफवाहों और दावों का सिलसिला है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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