/जयपुर के अनु मीणा केस में आया अपडेट, ACP आदित्य काकडे ने दिया ये बयान

Rajasthan Crime: जयपुर में PWD XEN पति की प्रताड़ना से परेशान होकर 36 वर्षीय पत्नी अनु ने सुसाइड कर लिया. पति को वीडियो कॉल कर चुन्नी से फंदा बनाकर लटक गई थी. ये मामला डेढ़ महीने पूराना सात अप्रैल का है, जिसमें अब मृतका के भाई नीरज मीणा ने जयपुर के मुहाना थाने में मामला दर्ज करवाया.

वहीं, अब इस मामले में जांच अधिकारी एसीपी आदित्य काकडे ने बयान दिया और कहा कि

मामले में जांच लगातार जारी है, जिस घर में अनु ने सुसाइड किया था, वहां FSL टीम से जांच कराए जाने के बाद घर को सील कर दिया गया है.

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7 अप्रैल को की खुदकुशी

साथ ही परिवादी यानी पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज हो चुका है. आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है.

हालांकि नोटिस अभी तामील नहीं हो पाया है. आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए जा रहे हैं. 7 अप्रैल को खुदकुशी के बाद अनु के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था. पोस्टमार्टम में वजह हैंगिंग आई थी. परिवार वालों ने उस वक्त कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी.

इस घर में किया था अनु सुसाइड

वहीं, 15 मई को शिकायत मिलते ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी. पति आदित्य के अवैध संबंधों के बारे में भी अनु के परिवार वालों ने जानकारी दी है. इस एंगल पर भी जांच की जा रही है

पति हेमंत मीणा व अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. जल्दी उन्हें पकड़ा जाएगा. उनका बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. परिवार वालों ने खुद ही इस मामले में देर से केस दर्ज करवाया था.

सीसीटीवी फुटेज मिला

इस मामले को लेकर मृतका के भाई नीरज ने बताया था कि दीदी के मोबाइल से घर का सीसीटीवी फुटेज मिला, जिससे मारपीट करने का खुलासा हुआ. भाई ने बताया की वीडियो में पति गुस्से में हाथ उठाता और एलईडी तोड़ते हुए दिख रहा है. उन्होंने बताया की XEN गौतम मीणा से उनकी 36 वर्षीय बहन अनु मीणा की शादी जुलाई 2015 में चौमूं के चीथवाड़ी निवासी गौतम मीणा से हुई थी. दोनों मुहाना के बालाजी विहार स्थित घर में रहते थे.

शादी में किए थे 60 लाख रुपये खर्च

शादी में 60 लाख रुपये खर्च किए गए थे लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी गौतम दहेज की मांग को लेकर अनु को परेशान करता था. दोनों के दो बच्चे हैं.. गौतम आए दिन शराब पीकर अनु और बच्चों से मारपीट करता था और बहन को दूसरी शादी करने की धमकी देता था. इस बारे में बहन ने बताया तो 2022 में गौतम को 20 लाख रुपये और दिए गए, जिससे वह अनु को परेशान न करें. नीरज ने बताया कि गौतम की पोस्टिंग टोंक जिले के निवाई में थी.