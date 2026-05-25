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जयपुर में एक और ट्विशा, हंसते चेहरे के पीछे छुपा था दर्द, पिता खुद पुलिस में फिर भी समाज के डर से घुटती रही अनु

Jaipur News : तस्वीरों में हंसती मुस्कुराती दिख रही 36 साल के अनु, अंदर से कितनी टूट चुकी थी इसका अंदाजा किसी को नहीं था. हर दिन मिल रहे जख्मों को समाज और परिवार की इज्जत और बच्चों के भविष्य की खातिर सहती रही, लेकिन फिर 11 साल के बाद. जब सारी हदें पार हो गयी तो वो हमेशा के लिए चली गयी. मौत के डेढ़ महीने बाद जब अनु का मोबाइल देखा गया. तो उसमें अनु की चीखें कैद थी और मारपीट के खौफनाक वीडियो को देखकर भी आपकी रूह कांप उठेगी..

Edited byPragati PantUpdated byPragati Pant
Published: May 25, 2026, 12:32 PM|Updated: May 25, 2026, 02:21 PM
जयपुर में एक और ट्विशा, हंसते चेहरे के पीछे छुपा था दर्द, पिता खुद पुलिस में फिर भी समाज के डर से घुटती रही अनु
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : मेरी बेटी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी- ये रोते हुए उस मां के शब्द है जिसकी बेटी अनु अब दुनिया में नहीं है. जयपुर की अनु मीणा के पिता खुद पुलिस में हैं लेकिन समाज क्या कहेगा और घर की इज्जत के डर ने अनु को इस कदर बांध दिया कि वो सालों तक घुटती रही और सबकुछ सहती रही.

लेकिन सबसे तकलीफदेह सवाल ये की क्या अनु को बचाया जा सकता था? अगर अनु को सही वक्त पर सहारा मिल जाता . जब साल 2022 में पति की दरिंदगी इस कदर बढ़ गयी की पीहर से 20 लाख रुपए देने पड़े और जब अक्टूबर 2025 में अनु को जान बचाकर पड़ोसियों के घर भागना पड़ा था --क्या वो सही वक्त नहीं था जब समाज और इज्जत की परवाह किए बिना बेटी को घर ले आया जाता ? क्या एक बेटी की जिंदगी , समाज में झूठी नाक बचाने से ज्यादा सस्ती है?

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इस पूरे घटनाक्रम में वे बच्चे जो रोज अपनी आंखों के सामने अपनी मां को जानवर की तरह पिटते देखते रहे, जो खुद अपने बाप के गुस्से का शिकार होते थे. उनके मन पर क्या असर हुआ होगा ? बचपन की ये बुरी यादें क्या कभी उनके जहन से निकल पाएंगी ?

खैर पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानून अपना काम भी करेगा ही लेकिन सवाल ये ही आखिर कब तक ? ट्विशा, दीपिका और अब अनु आखिर ये खौफनाक सिलसिला कम थमेगा ?

जयपुर की अनु का केस हमारे समाज के उस डर की हत्या है जो बेटियों को न्याय मांगने से रोकता है. जांच के बाद पुलिस आरोपी की सजा दिलाएंगी लेकिन समाज को अपनी इस बीमार सोच का इलाज तो खुद ही करना होगा.

आखिर कब तक हमारा समाज इस सड़ी गली सोच से बाहर निकलेगा की शादी चाहे जैसी भी हो निभानी तो पड़ेगी ? कब मां-बाप अपनी बेटियों को ये भरोसा देना शुरु करेगें की तुम्हारा तलाकशुदा होना तुम्हारी अर्थी देखने से बेहतर है ?

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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