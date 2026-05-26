/Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

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Jaipur Anu Meena Death Case: राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में 7 अप्रैल को हुई अनु मीणा की आत्महत्या मामले को वायरल व्हाट्सएप चैट्स और डिजिटल ने नया मोड़ दे दिया है. अन्नू ने लिखा कि अब नहीं हो रहा मुझसे… मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी.
Jaipur Anu Meena Death Case: राजस्थान के जयपुर जिले के चर्चित अनु मीणा खुदकुशी मामले में अब कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं, जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. वायरल चैट्स में अनु मीणा अपने पति से रिश्ते में लगातार तनाव, मानसिक पीड़ा और उपेक्षा की बात करती दिखाई दे रही हैं.
एक चैट में अनु लिखती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब नहीं हो रहा मुझसे… मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी आपको कभी मेरी कदर नहीं हुई. वहीं, दूसरी चैट में वह पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहती नजर आ रही हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वरना मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. इन मैसेज को अब परिवार मानसिक प्रताड़ना का अहम सबूत बता रहा है.
7 अप्रैल को हुई अनु मीणा की मौत
मामला जयपुर के मानसरोवर इलाके का है, जहां 7 अप्रैल को अनु मीणा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. शुरुआत में इसे सामान्य आत्महत्या माना गया लेकिन बाद में मोबाइल रिकॉर्डिंग, CCTV फुटेज और चैट्स सामने आने के बाद मामला घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से जुड़ गया.
बच्चों के सामने मारपीट और घर में तोड़फोड़
आरोप है कि PWD विभाग में XEN पद पर कार्यरत पति गौतम मीणा शराब के नशे में अक्सर अनु के साथ मारपीट करता था. CCTV वीडियो में बच्चों के सामने मारपीट और घर में तोड़फोड़ के दृश्य भी सामने आए हैं.
चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल
परिजनों का कहना है कि अनु लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी और उसने कई बार अपने दर्द को मोबाइल चैट्स और वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया. अब ये चैट्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने पति समेत अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है. वहीं, बच्चों के बयान और मोबाइल से मिले डिजिटल सबूत अब जांच में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
दो मासूम ने बताया- पापा मम्मी को बेरहमी से पीटते थे...
वहीं, इस मामले में अनु के दो मासूम बच्चे 10 साल का बेटा माहिर और 8 साल की बेटी समायरा ने बताया कि माता-पिता के बीच रोज झगड़े और हिंसा होते थे. ऐसे में बेटे माहिर ने बताया कि उसके पापा अक्सर मम्मी को बेरहमी से पीटते थे. एक बार टीवी पर गाना बजने से नाराज होकर पापा ने टीवी को तोड़ दिया और मम्मी को मारा. वहीं, बेटी समायरा ने बताया कि आरोपी पिता ने ऊटी घूमने के दौरान और एक शादी समारोह में भी सबके सामने मम्मी के साथ मारपीट की थी.
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