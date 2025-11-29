Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रेड जोन में जयपुर का ये इलाका , आधे राजस्थान के 21 शहरों में दमघोेटू हवा

Jaipur News : आधे राजस्थान में हवा की सेहत बिगड़ी हुई है. 21 शहरों की फिजाओं में जहर घुल गया है. हवा की सेहत बिगड़ने के बाद लोगों की सेहत पर इसका असर होना शुरू हो गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 29, 2025, 12:16 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 12:16 PM IST

Trending Photos

दिल्ली से 350 किमी दूर स्थित जन्नती दरवाजा, वो पवित्र द्वार जो साल में खुलता है सिर्फ 4 बार, जानें वजह
6 Photos
Ajmer Sharif Dargah

दिल्ली से 350 किमी दूर स्थित जन्नती दरवाजा, वो पवित्र द्वार जो साल में खुलता है सिर्फ 4 बार, जानें वजह

राजस्थान में सर्दी में क्यों खाई जाती है बाजरे की रोटी? जवाब जान चौंक जाएंगे आप!
7 Photos
Rajasthan famous dish

राजस्थान में सर्दी में क्यों खाई जाती है बाजरे की रोटी? जवाब जान चौंक जाएंगे आप!

राजस्थान में बदला मौसम, हल्की बारिश के बाद बढ़ी कड़कड़ाती ठंड, शीतलहर का बड़ा अलर्ट!
7 Photos
Rajasthan weather

राजस्थान में बदला मौसम, हल्की बारिश के बाद बढ़ी कड़कड़ाती ठंड, शीतलहर का बड़ा अलर्ट!

राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!
9 Photos
Rajasthan Cheap Market

राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!

रेड जोन में जयपुर का ये इलाका , आधे राजस्थान के 21 शहरों में दमघोेटू हवा

Jaipur AQI Red Zone Areas : आधे राजस्थान में हवा की सेहत बिगड़ी हुई है. 21 शहरों की फिजाओं में जहर घुल गया है. हवा की सेहत बिगड़ने के बाद लोगों की सेहत पर इसका असर होना शुरू हो गया है.क्योंकि राजस्थान में शहर शहर वायु प्रदूषण का कहर महसूस किया जा रहा है.हवाओं में जहर इतना कि फॉग के कारण इमारते धुंधली दिखाई दे रही है.हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है.भिवाडी के अलावा डूंगरपुर,जैसलमेर,जोधपुर,राजसमंद जैसे शहरों में हालात खराब हो गए है.

21 शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब

भिवाड़ी में एक्यूआई 304

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीकानेर- 213

डूंगरपुर -220

जयपुर-218

झालावाड़- 271

सीकर -274

श्रीगंगानगर- 216

टोंक -263

कोटा -285

बूंदी -219

चित्तौड़-203

चूरू- 235

डूंगरपुर-249

जैसलमेर- 239

जालोर -284

झुंझुंनु-263

जोधपुर-213

नागौर-230

पाली-243

राजसमंद-201

सिरोही -222

हालात यही रहे तो दिल्ली और नोएडा की तरह सांस और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा.

एक्यूआई का स्तर समझे

एक्यूआई का स्तर 100 तक नाॅर्मल माना जाता है. इससे ज्यादा एक्यूआई लेवल होने पर अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को जोखिम बढ़ जाता है. 300 से ज्यादा होने पर एयर क्वालिटी वेरी पुअर मानी जाती है. इसमें लोगों को श्वास संबंधी तकलीफ होने लगती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स और वैल्यू स्टैंडर्ड को 6 कैटेगरी में बांटा है.

जयपुर में सीतापुरा रेड जोन में

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के शास्त्री नगर में 242,आदर्श नगर 200,मुरलीपुरा 236,मानसरोवर 264,सीतापुरा 229 तक एक्यूआई दर्ज किया गया है. शहरों में एयर क्वालिटी भी खराब हो गई. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण का खराब लेवल एनसीआर क्षेत्र भिवाड़ी में रहा.ऐसे में यदि वायु प्रदूषण पर अभी तक नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों और भी स्थिति बिगड़ सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news