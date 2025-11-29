रेड जोन में जयपुर का ये इलाका , आधे राजस्थान के 21 शहरों में दमघोेटू हवा

Jaipur News : आधे राजस्थान में हवा की सेहत बिगड़ी हुई है. 21 शहरों की फिजाओं में जहर घुल गया है. हवा की सेहत बिगड़ने के बाद लोगों की सेहत पर इसका असर होना शुरू हो गया है.
Trending Photos
Jaipur AQI Red Zone Areas : आधे राजस्थान में हवा की सेहत बिगड़ी हुई है. 21 शहरों की फिजाओं में जहर घुल गया है. हवा की सेहत बिगड़ने के बाद लोगों की सेहत पर इसका असर होना शुरू हो गया है.क्योंकि राजस्थान में शहर शहर वायु प्रदूषण का कहर महसूस किया जा रहा है.हवाओं में जहर इतना कि फॉग के कारण इमारते धुंधली दिखाई दे रही है.हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है.भिवाडी के अलावा डूंगरपुर,जैसलमेर,जोधपुर,राजसमंद जैसे शहरों में हालात खराब हो गए है.
21 शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब
भिवाड़ी में एक्यूआई 304
बीकानेर- 213
डूंगरपुर -220
जयपुर-218
झालावाड़- 271
सीकर -274
श्रीगंगानगर- 216
टोंक -263
कोटा -285
बूंदी -219
चित्तौड़-203
चूरू- 235
डूंगरपुर-249
जैसलमेर- 239
जालोर -284
झुंझुंनु-263
जोधपुर-213
नागौर-230
पाली-243
राजसमंद-201
सिरोही -222
हालात यही रहे तो दिल्ली और नोएडा की तरह सांस और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा.
एक्यूआई का स्तर समझे
एक्यूआई का स्तर 100 तक नाॅर्मल माना जाता है. इससे ज्यादा एक्यूआई लेवल होने पर अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को जोखिम बढ़ जाता है. 300 से ज्यादा होने पर एयर क्वालिटी वेरी पुअर मानी जाती है. इसमें लोगों को श्वास संबंधी तकलीफ होने लगती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स और वैल्यू स्टैंडर्ड को 6 कैटेगरी में बांटा है.
जयपुर में सीतापुरा रेड जोन में
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के शास्त्री नगर में 242,आदर्श नगर 200,मुरलीपुरा 236,मानसरोवर 264,सीतापुरा 229 तक एक्यूआई दर्ज किया गया है. शहरों में एयर क्वालिटी भी खराब हो गई. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण का खराब लेवल एनसीआर क्षेत्र भिवाड़ी में रहा.ऐसे में यदि वायु प्रदूषण पर अभी तक नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों और भी स्थिति बिगड़ सकती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!