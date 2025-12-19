Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: लगातार घुल रहा जयपुर की हवा में जहर, बढ़ रही लोगों की परेशानी!

Jaipur Rajasthan AQI Today LIVE: राजस्थान की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, जिससे छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को हो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. ऐसे में जानिए राजधानी जयपुर की हवा के क्या हाल हैं.
Jaipur Rajasthan AQI Today LIVE: इन दिनों राजस्थान की हवा में जहर घुल रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हवा खराब होने से सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को हो रही है.
आज यानी 19 दिसंबर को राजधानी जयपुर का AQI 178 पहुंच गया है, जिससे वहां को लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. लगातार बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. वहीं, कोटा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 पर पहुंच गया है.
बढ़ते प्रदूषण को लेकर डाक्टरों का कहना है कि AQI में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगी विशेष ध्यान रखें. ऐसे में जरूरत से ज्यादा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें. AQI को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से प्रदूषण बढ़ने से इससे स्वास लेने के साथ आखों में जलन की परेशानियां हो रही हैं.
क्या होता है AQI?
AQI बताता है कि बाहर की हवा सांस लेने लायक है या नहीं. AQI(Air Quality Index) एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक कहा जाता है. इससे पता चलता है कि हवा कितनी साफ या कितनी प्रदूषित है. हवा स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है, ये 0 से 500 तक के पैमाने पर मापा जाता है, जिसमें कम नंबर आना बेहतर हवा और ज्यादा नंबर खराब हवा दिखता है.
ये हवा में मौजूद प्रदूषण (CO, SO2, NO2, PM2.5, PM10, ओजोन) के स्तर को मापा जाता है. यह हवा में सूक्ष्म कणों (PM2.5, PM10), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और जमीनी ओजोन (O3) जैसे प्रदूषक तत्व हैं.
इसके अलाव इसको गहरा लाल, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी से भी दिखाया जाता है. AQI को रंगों से कोड किया जाता है जैसे हवा की गुणवत्ता कैसी है? (जैसे हरा = अच्छा, लाल = खतरनाक).
इसका पैमाना ((0-500)कुछ इस पक्रार है जैसे 0-50: अच्छा (हवा साफ), 51-100: मध्यम, 101-150: अस्वस्थ (संवेदनशील लोगों के लिए), 151-200: अस्वस्थ, 201-300: बहुत अस्वस्थ, 300+: खतरनाक (किसी के लिए भी).
