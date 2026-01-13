Zee Rajasthan
जयपुर में सेना दिवस 2026: महल रोड पर सेना का पराक्रम, ब्रह्मोस और रोबोटिक डॉग्स दिखाएंगे दम

Rajasthan News: जयपुर में 78वें सेना दिवस की तैयारियां पूरी हैं. 15 जनवरी को ब्रह्मोस मिसाइल और रोबोटिक डॉग्स के साथ सेना अपनी ताकत दिखाएगी. रक्षा मंत्री की मौजूदगी में शौर्य संध्या और ड्रोन शो मुख्य आकर्षण होंगे.

Published: Jan 13, 2026, 09:30 AM IST | Updated: Jan 13, 2026, 09:30 AM IST

जयपुर में सेना दिवस 2026: महल रोड पर सेना का पराक्रम, ब्रह्मोस और रोबोटिक डॉग्स दिखाएंगे दम

Army Day Jaipur: राजस्थान की गुलाबी नगरी इस बार भारतीय सेना के अदम्य साहस और अत्याधुनिक तकनीक की गवाह बनने जा रही है. 78वें भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड (हरे कृष्णा मार्ग) पर मंगलवार को अंतिम 'फुल ड्रेस रिहर्सल' संपन्न हुई. यह आयोजन ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार सेना अपनी मुख्य परेड सैन्य छावनी से बाहर खुले नागरिक क्षेत्र में आयोजित कर रही है.

सुरक्षा का घेरा और हाई अलर्ट
इस भव्य आयोजन को लेकर जयपुर पुलिस और सेना ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं. 3 हजार से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के अनुसार, दर्शकों को सुबह 8:00 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करना होगा. बिना पास और वैध पहचान पत्र के प्रवेश वर्जित है. सुरक्षा कारणों से 8:30 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी.

परेड के मुख्य आकर्षण
15 जनवरी की परेड में दुनिया भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मानेगी. इस बार परेड में कई आधुनिक हथियार और स्वदेशी ताकत पहली बार आम जनता के सामने होगी. सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल परेड की मुख्य जान होगी. 'ऑपरेशन सिंदूर' की विशेष झांकी में अत्याधुनिक रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया जाएगा. परेड में पहली बार भारतीय नस्ल के (Indigenous breeds) सेना के कुत्ते भी कदमताल करते नजर आएंगे. अत्याधुनिक टैंक, मिसाइलें, मशीनगन और विशेष सैन्य वाहन सेना के अनुशासन और वीरता का परिचय देंगे.

कार्यक्रम की समय-सीमा (15 जनवरी)
सुबह 09:30: सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आगमन. सुबह 10:10: सेना की मुख्य परेड की शुरुआत. शाम 05:00: एसएमएस स्टेडियम में 'शौर्य संध्या', जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे. यहां भव्य ड्रोन शो और वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा.

राजस्थान का गौरव
14 जनवरी को 'वेटरन डे' के अवसर पर राजस्थान के दरथ सिंह शेखावत को सेवानिवृत्ति के बाद उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान पाने वाले वे राजस्थान के पहले पूर्व सैनिक हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है.

जयपुर के आसमान में गूंजती लड़ाकू विमानों की गर्जना और ज़मीन पर ब्रह्मोस की मौजूदगी यह संदेश दे रही है कि भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

