जयपुर में सेना दिवस परेड 2026 का बने हिस्सा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Jaipur Army Day Parade : जयपुर में सेना दिवस परेड–2026 देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गयी है. आम लोग SSO आईडी के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

ARMY DAY PARADE 2026 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा. GAD विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से परेड को लेकर सारी व्यवस्थाएं करायी जा रही हैं.

जयपुर के महल रोड पर 9,11,13 और 15 जनवरी को ये कार्यक्रम आयोजित होगा. जिसके देखनी की इच्छुक नागरिक sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID से लॉगिन कर सकते है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लॉगिन के बाद Citizen App के अंतर्गत G2C श्रेणी में उपलब्ध, “Army Day Parade Registration” विकल्प पर क्लिक कर मात्र दो कॉलम भरकर पंजीकरण किया जा सकता है.

आपको बता दें कि एक व्यक्ति अधिकतम दो रजिस्ट्रेशन कर सकता है. वहीं रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदक को एसएमएस के माध्यम से पुष्टि संदेश मिलेगा. और SMS में आवश्यक दिशा-निर्देश, रूट मैप एवं पार्किंग मैप की जानकारी भी दी जाएगी. 14 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध रहेगी.

परेड के दौरान अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिये गये हैं. सुरक्षा कारणों के चलते ड्रोन, कैमरा, लेडीज पर्स, ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, बैग या कोई नुकीली चीज या कोई भी आपत्तिजनक वस्तु के साथ प्रवेश नहीं मिलेगा. जो भी परेड देखने के इच्छुक होगा उसके पास विजिटर्स कार्ड जरूर होना चाहिए.

वहीं 8 जनवरी को know your army कार्यक्रम के तहत भवानी निकेतन संस्थान में कार्यक्रम भी होगा. जिसमें सेना के उपकरणों का प्रदर्शन होगा. कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद होंगे.

वहीं 10 और 15 जनवरी को sms स्टेडियम में शौर्य संध्या होगी.सेना से जुड़े जवान, पूर्व सैनिक, सम्मानित सैनिक और उनके परिवार इसमें शामिल दिखेंगे.

आर्मी डे परेड का मकसद आम लोगों को सेनी का ताकत- अनुशासन और तकनीकों को पास से देखने का अनुभव देना है.

आर्मी डे की रिहर्सल परेड देखने के लिए लोगों की बैठने की व्यवस्था अक्षयपात्र मंदिर के सामने की गयी है. जो की डी मार्ट सर्किल की तरफ से महावीर मार्ग और केंद्रीय विहार मार्ग की तरफ से आ सकेंगे. साथ ही ये भी बता दें कि सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनआरआई चौराहे से बॉंबे हॉस्पिटल चौराहे तक महल रोड पर ट्रैफिक बंद रहेगा.