Jaipur Army Day Parade: मकर संक्रांति पर जयपुर के इन इलाकों में नहीं उड़ा सकेंगे पतंग

Jaipur Army Day Parade 2026: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सेना दिवस यानी 15 जनवरी को परेड होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं. इसके चलते पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में महल रोड़, हरे कृष्णा मार्ग जगतपुरा के पांच किलोमीटर के परिधि में 8 जनवरी से 15 जनवरी तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जयपुर में सेना दिवस के दौरान परेड स्थल महल रोड़, हरे कृष्णा मार्ग जगतपुरा के ऊपर के क्षेत्रों पर फ्लाई पास्ट अभ्यास (विमान परेड) के दौरान विमान बहुत कम उंचाई पर उडान भरेंगे, जिसमें काफी संख्या में दर्शक पधारेंगे. जिनकी सुरक्षा के मध्यनजर इन स्थानों की पांच किलोमीटर की परिधि में पतंग उड़ाने पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है.

सेना दिवस परेड–2026 देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जयपुर में सेना दिवस परेड–2026 देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. लोग SSO आईडी के जरिए से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ARMY DAY PARADE 2026 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. बता दें कि GAD विभाग और जिला प्रशासन परेड को लेकर सारी तैयारी कर रहा है. जयपुर के महल रोड पर 9,11,13 और 15 जनवरी को कार्यक्रम होने हैं. कार्यक्रम के दिन पंजीकृत दर्शकों को सुबह 8:45 बजे तक परेड स्थल पर पहुंचना जरूरी होगा और परेड समाप्त होने से पहले किसी को भी स्थल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बता दें कि भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है. उन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान संभाली थी. वह भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद सेना का नेतृत्व किया था.

पतंग उड़ाने पर इस समय रहेगी पाबंदी

भारतीय सेना दिवस पर सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम

भारतीय सेना दिवस पर जयपुर में परेड के चलते सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. परेड स्थल पर ड्रोन, कैमरा, लेडीज पर्स, बैग, ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, नुकीली वस्तुएं या किसी भी प्रकार की संदिग्ध सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सेना ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अनुशासन बनाए रखें और गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से कार्यक्रम हो.

जयपुर में आयोजित यह परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि देशभक्ति का अनूठा त्योहार है, जिससे युवाओं में सेना के प्रति सम्मान और प्रेरणा बढ़ेगी. इसके साथ ही आम जनता को यह समझने का मौका मिलेगा कि सीमाओं पर तैनात सैनिक किस तरह राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-