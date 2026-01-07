Zee Rajasthan
जयपुर में आर्मी डे से पहले दिखा अनोखा नजारा, ठंड और कोहरे को मात देती भारतीय सेना

Rajasthan News: जयपुर के महल रोड पर 15 जनवरी के लिए सेना की भव्य रिहर्सल जारी है. घने कोहरे के बीच रोबोटिक डॉग, धनुष तोप और 61वीं कैवलरी का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. अनुशासन और शौर्य का यह संगम पहली बार आम जनता के बीच हो रहा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 07, 2026, 10:32 AM IST | Updated: Jan 07, 2026, 10:32 AM IST

Jaipur Army Day Rehearsal: गुलाबी नगरी इन दिनों न केवल कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की चादर में लिपटी है, बल्कि यहां की हवाओं में देशभक्ति और शौर्य का जोश भी घुला हुआ है.15 जनवरी को आयोजित होने वाले आर्मी डे (सेना दिवस) के मुख्य समारोह के लिए भारतीय सेना के जवान जगतपुरा स्थित महल रोड पर पसीना बहा रहे हैं. यह पहला ऐतिहासिक अवसर है जब सेना जनता के बीच अपनी भव्य परेड का प्रदर्शन करेगी.

कोहरे में भी गूंज रहे जयकारे
जयपुर में कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना का अनुशासन देखने लायक है.अलसुबह जब घना कोहरा छाया रहता है, तब सेना की विभिन्न रेजिमेंट की टुकड़ियां कदमताल शुरू कर देती हैं. परेड की रिहर्सल रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक महल रोड पर हो रही है.

लोगों का जोश
जब जवान युद्ध घोष करते हैं, तो सड़क किनारे खड़े नागरिक भी 'भारत माता की जय' के जयकारों के साथ उनका उत्साहवर्धन करते हैं.सुरक्षा के मद्देनजर 15 जनवरी तक इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है.

स्वदेशी हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन
इस बार की परेड में भारतीय सेना अपनी स्वदेशी ताकत का लोहा मनवा रही है.डीआरडीओ द्वारा निर्मित स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर.

धनुष तोप
भारत में ही विकसित शक्तिशाली तोप, जो परेड का मुख्य आकर्षण है.

रोबोटिक म्यूल (आर्मी डॉग)
जयपुर की सड़कों पर जब ये रोबोट डॉग मार्च करते हैं, तो तकनीक का यह करिश्मा देख लोग दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाते हैं.

घुड़सवारों का जलवा
इस बार की परेड में पहली बार 61वीं कैवलरी हिस्सा ले रही है. 30 घुड़सवारों की टुकड़ी जब एक साथ कदमताल करती है, तो वह नज़ारा किसी फिल्म के दृश्य जैसा रोमांचक होता है. इसके साथ ही सेना की बैंड टीम अपने मधुर और ओजस्वी संगीत से वातावरण को पराक्रम से लबरेज कर रही है.

15 जनवरी को होने वाला यह मुख्य समारोह राजस्थान के लिए गर्व का विषय है.सेना के लड़ाकू विमान, मिसाइल दागने वाले वाहन और आधुनिक रोबोट्स को एक साथ देखना जयपुरवासियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

