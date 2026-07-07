/पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग

Rajasthan Crime: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कथित तौर पर जासूसी और फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी रफीक चांद को आज जयपुर की सीजेएम कोर्ट-1 में पेश किया गया. इससे पहले अदालत ने उसे छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, जिसके दौरान सीआईडी इंटेलिजेंस ने उससे गहन पूछताछ की.

जांच एजेंसियों के अनुसार, रफीक चांद पिछले करीब चार वर्षों से पाकिस्तान स्थित आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में था. आरोप है कि वह भारत में सक्रिय संदिग्ध नेटवर्क तक पाकिस्तान की ओर से धन पहुंचाने और जासूसी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद जुटाने का काम करता था. सीआईडी इंटेलिजेंस ने आरोपी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया था. रिमांड के दौरान उससे आईएसआई के संपर्कों, फंडिंग नेटवर्क, हवाला लेन-देन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पूछताछ की गई.

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पाकिस्तान से जुड़े सभी हैंडलर्स का था फंडिंग सोर्स

झांसी एजेंसी के अनुसार, रफीक चांद शेख ही पाकिस्तान से जुड़े सभी हैंडलर्स का फंडिंग सोर्स था. यह पाकिस्तान और दुबई के कुछ हवाला कारोबारी से जुड़ा हुआ था उसके कनेक्शन वहां पर मजबूत थे. पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया. जांच एजेंसियां अब पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर उसके नेटवर्क और अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की जांच में जुटी हैं.

दुबई के हवाला कारोबारियों से भी था संपर्क

स्पेशल पीपी सुदेश सातवान ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद रफीक चांद शेख को ज्यूडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है. आरोपी से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. वह सभी हैंडल्स को फंडिंग करता था पाकिस्तान के साथ-साथ दुबई के हवाला कारोबारियों से भी उसका संपर्क था. उसने करोड़ों रुपये की फंडिंग इधर से उधर की है. कुछ डाटा भी ओर अभी आना बाकी है. उससे जुड़े बहुत से बड़े लोगों के नेटवर्क का भी पर्दाफाश होना है. हमें कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आने की उम्मीद है.

करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन

स्पेशल पीपी सुदेश सातवान ने बताया कि औरंगाबाद जाकर हमने जो पूछताछ की और लैपटॉप और मोबाइल से जो डाटा रिकवर हुए हैं. उसमें कई लोगों के अकाउंट से इसके खाते में पैसा आने की बात सामने आई है, जिनका मैं संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था. करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन में अभी किसी बड़े नेता का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उसका बड़े हवाला व्यापारियों से लिंक पता चल रहा है.