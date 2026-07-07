Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग

पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कथित जासूसी और फंडिंग नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार रफीक चांद शेख को पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद जयपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी पिछले चार सालों से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और दुबई के हवाला कारोबारियों के जरिए करोड़ों रुपये की फंडिंग करता था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 07, 2026, 08:19 PM|Updated: Jul 07, 2026, 08:19 PM
पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कथित तौर पर जासूसी और फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी रफीक चांद को आज जयपुर की सीजेएम कोर्ट-1 में पेश किया गया. इससे पहले अदालत ने उसे छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, जिसके दौरान सीआईडी इंटेलिजेंस ने उससे गहन पूछताछ की.

जांच एजेंसियों के अनुसार, रफीक चांद पिछले करीब चार वर्षों से पाकिस्तान स्थित आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में था. आरोप है कि वह भारत में सक्रिय संदिग्ध नेटवर्क तक पाकिस्तान की ओर से धन पहुंचाने और जासूसी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद जुटाने का काम करता था. सीआईडी इंटेलिजेंस ने आरोपी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया था. रिमांड के दौरान उससे आईएसआई के संपर्कों, फंडिंग नेटवर्क, हवाला लेन-देन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पूछताछ की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान से जुड़े सभी हैंडलर्स का था फंडिंग सोर्स

झांसी एजेंसी के अनुसार, रफीक चांद शेख ही पाकिस्तान से जुड़े सभी हैंडलर्स का फंडिंग सोर्स था. यह पाकिस्तान और दुबई के कुछ हवाला कारोबारी से जुड़ा हुआ था उसके कनेक्शन वहां पर मजबूत थे. पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया. जांच एजेंसियां अब पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर उसके नेटवर्क और अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की जांच में जुटी हैं.

दुबई के हवाला कारोबारियों से भी था संपर्क

स्पेशल पीपी सुदेश सातवान ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद रफीक चांद शेख को ज्यूडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है. आरोपी से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. वह सभी हैंडल्स को फंडिंग करता था पाकिस्तान के साथ-साथ दुबई के हवाला कारोबारियों से भी उसका संपर्क था. उसने करोड़ों रुपये की फंडिंग इधर से उधर की है. कुछ डाटा भी ओर अभी आना बाकी है. उससे जुड़े बहुत से बड़े लोगों के नेटवर्क का भी पर्दाफाश होना है. हमें कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आने की उम्मीद है.

करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन

स्पेशल पीपी सुदेश सातवान ने बताया कि औरंगाबाद जाकर हमने जो पूछताछ की और लैपटॉप और मोबाइल से जो डाटा रिकवर हुए हैं. उसमें कई लोगों के अकाउंट से इसके खाते में पैसा आने की बात सामने आई है, जिनका मैं संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था. करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन में अभी किसी बड़े नेता का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उसका बड़े हवाला व्यापारियों से लिंक पता चल रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: जिनकी राम में आस्था नहीं वो सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर में गड़बड़ी पर बोले मदन राठौड़

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

धौलपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, पहले पत्थर चले फिर गूंजे गोलियों के धमाके

Dungarpur: 5 दिन से लापता छात्र का घर के पास मिला शव, इलाके में सनसनी

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव मुश्किल, आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

सीकर और डूंगरपुर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव और फसलों को हुआ नुकसान

राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने 30 मिनट में 3 जगह बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद पूरी वारदात

राजस्थान के 14 जिलों में IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, इन शहरों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

खाटूश्यामजी में पकड़ा गया करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी, बाबा के दर्शन करने था पहुंचा

पांचना बांध की तकनीकी खराबी दूर, नहरों में छोड़ा गया पानी, फिर भी किसानों का जाम जारी

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

Jhalawar: नेशनल हाइवे पर ट्रकों से लूट का आरोपी इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने जंगल से दबोचा

क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

धौलपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, पहले पत्थर चले फिर गूंजे गोलियों के धमाके

बर्फ के मैदान में बालेसर के अजय का कमाल, बिना सुविधा के भी किया कमाल, आंध्र प्रदेश को चटाई धूल

एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

जयपुर में बारिश से धंसी सड़क, सोशल मीडिया पर वायरल, Watch Video

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, अलवर-सीकर समेत 19 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

बीकानेर में 150 साल पुराने पोस्टकार्डों का अनमोल खजाना, शख्स ने सहेज रखा है 1879 से अब तक के दुर्लभ पोस्टकार्ड का संग्रह

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

झालावाड़ में सड़क किनारे मिला था नवजात, अब मिलेगा नया परिवार

पंचायत चुनावों की लड़ाई फिर हाईकोर्ट पहुंची, संयम लोढ़ा ने पेश की अवमानना याचिका

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जयपुर में बहुत बड़ा हादसा! ट्रक ने कुचल डाला परिवार, टुकड़ों में बट गए शव, तीन बच्चों की मौत

पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

बरसेंगे बादल-कड़केगी बिजली, जयपुर-दौसा समेत 31 जिलों में जमकर होगी भारी बारिश

आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे

जयपुर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Dungarpur: 5 दिन से लापता छात्र का घर के पास मिला शव, इलाके में सनसनी

जयपुर में घर खरीदने का सपना होगा महंगा, 49% तक बढ़ाई गईं DLC दरें

TAGS:
Rajasthan Crime
Jaipur News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग
Rajasthan Crime
2
Jaipur News
3
rajasthan politics
4
Alwar News
5
Rajasthan Crime