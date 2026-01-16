स्कूल नहीं गए, लेकिन दुनिया करती है सलाम, जानें नाक से अलगोजा बजाने वाले रामनाथ चौधरी की कहानी

Ramnath Choudhary Inspirational story: रामनाथ चौधरी ने अपनी इस विशिष्ट कला का प्रदर्शन देश-विदेश के बड़े सांस्कृतिक मंचों पर किया है. राजस्थान पर्यटन विभाग, जवाहर कला केंद्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन सहित कई राष्ट्रीय संस्थानों के साथ-साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अलगोजा बजाया है. वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं.

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज नाम

रामनाथ चौधरी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स समेत कई प्रतिष्ठित रिकॉर्ड्स में दर्ज है. हाल ही में उन्होंने 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से डबल बांसुरी अलगोजा बजाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. यह सम्मान उन्हें पिछले माह इंदौर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा प्रदान किया गया. इससे पहले वे 5 मिनट 5 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज करवा चुके हैं.

फीट लंबी मूंछें भी बनी पहचान

अलगोजा वादन के साथ-साथ रामनाथ चौधरी की 12 फीट लंबी मूंछें भी उनकी अलग पहचान हैं. वे पिछले 50 वर्षों से अपनी मूंछों को संभालते आ रहे हैं. लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि वे इतनी लंबी मूंछें कैसे संभालते हैं, जिस पर उनका जवाब होता है - ‘जैसे हम संस्कृति को संभालते हैं, वैसे ही मूंछों को भी संभाल लेते हैं.’

कच्ची घोड़ी नृत्य के भी कलाकार

रामनाथ चौधरी केवल अलगोजा वादक ही नहीं, बल्कि राजस्थान के प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी नृत्य के भी कलाकार हैं. उन्होंने देश-विदेश के कई मंचों पर इस लोकनृत्य की प्रस्तुति दी है.

गांव से विश्व मंच तक का सफर

रामनाथ चौधरी का जन्म जयपुर जिले के बाड़ा पदमपुरा गांव में हुआ. उनका बचपन किसान परिवार और गांव के माहौल में बीता. वे कभी स्कूल नहीं गए. मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने दादा महादेव बाबा से अलगोजा बजाना सीखा. भेड़-बकरियां चराते हुए उन्होंने इस वाद्ययंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की. कई वर्षों तक उन्होंने मेलों में अलगोजा बजाया. जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक प्रस्तुति के बाद उन्हें देश-विदेश में प्रस्तुति देने के अवसर मिलने लगे.

राजस्थान का प्राचीन वाद्ययंत्र

अलगोजा राजस्थान का एक प्राचीन वाद्ययंत्र है, जो लकड़ी से बनी दो बांसुरियों की जोड़ी होती है. इसे बलूच, सिंधी, कच्छी, राजस्थानी और पंजाबी लोक संगीत में बजाया जाता है. अलगोजा को मटियान, जूही, पाव जूही और दो नाली भी कहा जाता है. इसमें एक बांसुरी राग के लिए और दूसरी धुन के लिए होती है. आमतौर पर इसे मुंह से बजाया जाता है, लेकिन रामनाथ चौधरी ने इसे नाक से बजाने का अनोखा प्रयोग किया. शुरुआत में उन्हें नाक में सूजन की परेशानी हुई, लेकिन अभ्यास के चलते वे इसमें निपुण हो गए और आज वे दुनिया के एकमात्र कलाकार हैं जो नाक से अलगोजा बजाते हैं.

फिल्म ‘टर्टल’ में भी दिखी कला

रामनाथ चौधरी की कला केवल मंचों तक सीमित नहीं रही. उन्होंने जल संकट पर बनी राजस्थानी फिल्म ‘टर्टल’ में भी अलगोजा बजाया और अभिनय किया. इस फिल्म को 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म) मिला. फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा के साथ काम किया. यह फिल्म बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुई.

देश-विदेश में संस्कृति के दूत

रामनाथ चौधरी ने राजस्थानी कला और संस्कृति का प्रचार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया है. उनके फोटो और पोस्टर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, G20 इंडिया, राजस्थान सरकार सहित कई सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उपयोग किए गए हैं. सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है. वे सैकड़ों बार मैगजीन, समाचार पत्र, टीवी चैनलों और किताबों के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मैगजीन ‘Get Lost’ के कवर पेज पर भी उनकी तस्वीर छप चुकी है. इसके अलावा वे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सऊदी अरब समेत एक दर्जन से अधिक देशों में अपनी कला की प्रस्तुति दे चुके हैं. इसके लिए उन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.

