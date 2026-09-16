Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में 42 लाख के ATM कैश लूट कांड का खुलासा, गर्लफ्रेंड ने रची थी साजिश, कमरे से 26.80 लाख बरामद

जयपुर में 42 लाख के ATM कैश लूट कांड का खुलासा, गर्लफ्रेंड ने रची थी साजिश, कमरे से 26.80 लाख बरामद

Jaipur Crime : जयपुर में  42 लाख की ATM कैश लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात की रेकी करने वाली 22 साल की युवती को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि युवती ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर लूट की पूरी प्लानिंग की थी

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 16, 2026, 10:16 PM IST | Updated:Sep 16, 2026, 10:16 PM IST
जयपुर में 42 लाख के ATM कैश लूट कांड का खुलासा, गर्लफ्रेंड ने रची थी साजिश, कमरे से 26.80 लाख बरामद
Image Credit: AI

Jaipur Crime : शहर में करीब 42 लाख की ATM कैश लूट का पुलिस नेखुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात की रैकी करने वाली 22 साल की युवती को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि युवती ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर लूट की पूरी प्लानिंग की थी. बैंक कर्मचारी जैसे ही ATM पर कैश डालने पहुंचे, युवती ने अपने साथियों को इशारा कर दिया. इसके बाद बदमाशों ने कैश लूट लिया और रकम को कार में शिफ्ट कर फरार हो गए. पुलिस ने गिरफ्तार युवती के किराये के कमरे से 26 लाख 80 हजार रुपये बरामद किए हैं.

जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में 14 सितंबर को हुई ATM कैश लूट ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी. वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया. बदमाश किस रास्ते से आए और किस रास्ते से फरार हुए, इसका रूट मैप तैयार किया गया. जांच में पुलिस को शक हुआ कि वारदात अचानक नहीं हुई, बल्कि पहले से रेकी के बाद अंजाम दी गई. बैंक अधिकारियों और केशियर से पूछताछ में पता चला कि ATM से कैश निकालने का समय तय नहीं होता था. तीन दिन की छुट्टियों के बाद ATM में बड़ी रकम जमा थी. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों और वाहनों की बारीकी से जांच शुरू की। इसी दौरान CCTV में एक युवती की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं.

Add Zee News as a Preferred Source

युवती तक ऐसे पहुंची पुलिस
जिला स्पेशल टीम DST ने संदिग्ध युवती की लगातार निगरानी की और उसके बारे में जानकारी जुटाई. जांच के बाद पुलिस उसके किराये के कमरे तक पहुंची. पूछताछ में युवती ने पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवती की पहचान अंशु कुमारी जाटव, उम्र 22 साल, निवासी भरतपुर के रूप में हुई है, जो जयपुर में किराये के कमरे में रह रही थी.


बॉयफ्रेंड ने दिया था आइडिया
पुलिस जांच के मुताबिक अंशु का बॉयफ्रेंड मस्तराम मीणा करौली का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार मस्तराम ने उसे अक्षयपात्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ATM के बारे में जानकारी दी थी. बताया गया कि ATM से कैश लेने अक्सर बैंक कर्मचारी आते हैं और उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था सीमित रहती है. इसके बाद मस्तराम ने अपने दो साथियों पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सी और सुमित जंगम को इस साजिश में शामिल किया.


पहले ATM की कराई जांच
पुलिस के मुताबिक वारदात से एक दिन पहले अंशु को ATM की स्थिति देखने के लिए भेजा गया था. ATM चेक करने के बाद उसने अपने साथियों को बताया कि जगह वारदात के लिए ठीक है. 14 सितंबर को भी अंशु को ATM के पास रुककर रैकी करने और बैंक कर्मचारियों के पहुंचने पर साथियों को सूचना देने की जिम्मेदारी दी गई.

10:30 बजे आया कैश
14 सितंबर को करीब 10:30 बजे बैंक कर्मचारी ATM पर कैश निकालने पहुंचे. पुलिस के मुताबिक अंशु ने तुरंत अपने साथियों को इसकी सूचना दी और खुद मौके से निकल गई. इसके बाद दो आरोपियों ने कैश लूट लिया. एक अन्य आरोपी कार लेकर कुछ दूरी पर खड़ा था. लूट के बाद बाइक से रकम कार तक पहुंचाई गई, ताकि पुलिस की नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को पकड़ना मुश्किल हो.

कमरे में छिपाए 26.80 लाख
पुलिस के मुताबिक लूट की रकम को कार में दो हिस्सों में बांटा गया. रकम का एक हिस्सा अंशु के किराये के कमरे में सूटकेस में रखा गया. अंशु ने कपड़े बदले और उसके साथी रकम का दूसरा हिस्सा लेकर फरार हो गए. पुलिस ने अंशु जाटव को गिरफ्तार कर उसके कमरे की तलाशी ली तो 26 लाख 80 हजार रुपये बरामद हुए.


तीन आरोपी फरार
इस मामले में पुलिस ने अंशु कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके बॉयफ्रेंड मस्तराम मीणा, पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सी और सुमित जंगम की तलाश जारी है. तीनों के करौली जिले का रहने वाला होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब लूट की बाकी रकम की बरामदगी और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवती से पूछताछ कर रही है. फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जांच पूरी होने के बाद इस वारदात में शामिल अन्य लोगों और लूट की पूरी रकम के बारे में और खुलासे होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

नाबालिग को Kidnap कर चूरू ले जा रहा था, एक फोन कॉल और पूरे जिले में नाकाबंदी, 12 घंटे में दबोचा गया दरिंदा!

Instagram पर दोस्ती कर बातों में उलझाया: शादी का झांसा देकर 4 सालों तक किया शोषण

हिण्डौन में युवक को गोली मारकर उतार दिया मौत के घाट, कत्ल की वजह जांच रही पुलिस

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan crime
jaipur crime

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र, सबसे सटीक, विश्वसनीय और तेज़ खबरों के लिए बने रहें. राजस्थान के आपके अपने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ यहां पढ़ें अपने जिले की खबरें - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में 42 लाख के ATM कैश लूट कांड का खुलासा, गर्लफ्रेंड ने रची थी साजिश, कमरे से 26.80 लाख बरामद
2
3
4
5