/जयपुर में 42 लाख के ATM कैश लूट कांड का खुलासा, गर्लफ्रेंड ने रची थी साजिश, कमरे से 26.80 लाख बरामद

Jaipur Crime : शहर में करीब 42 लाख की ATM कैश लूट का पुलिस नेखुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात की रैकी करने वाली 22 साल की युवती को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि युवती ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर लूट की पूरी प्लानिंग की थी. बैंक कर्मचारी जैसे ही ATM पर कैश डालने पहुंचे, युवती ने अपने साथियों को इशारा कर दिया. इसके बाद बदमाशों ने कैश लूट लिया और रकम को कार में शिफ्ट कर फरार हो गए. पुलिस ने गिरफ्तार युवती के किराये के कमरे से 26 लाख 80 हजार रुपये बरामद किए हैं.

जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में 14 सितंबर को हुई ATM कैश लूट ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी. वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया. बदमाश किस रास्ते से आए और किस रास्ते से फरार हुए, इसका रूट मैप तैयार किया गया. जांच में पुलिस को शक हुआ कि वारदात अचानक नहीं हुई, बल्कि पहले से रेकी के बाद अंजाम दी गई. बैंक अधिकारियों और केशियर से पूछताछ में पता चला कि ATM से कैश निकालने का समय तय नहीं होता था. तीन दिन की छुट्टियों के बाद ATM में बड़ी रकम जमा थी. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों और वाहनों की बारीकी से जांच शुरू की। इसी दौरान CCTV में एक युवती की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं.

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युवती तक ऐसे पहुंची पुलिस

जिला स्पेशल टीम DST ने संदिग्ध युवती की लगातार निगरानी की और उसके बारे में जानकारी जुटाई. जांच के बाद पुलिस उसके किराये के कमरे तक पहुंची. पूछताछ में युवती ने पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवती की पहचान अंशु कुमारी जाटव, उम्र 22 साल, निवासी भरतपुर के रूप में हुई है, जो जयपुर में किराये के कमरे में रह रही थी.



बॉयफ्रेंड ने दिया था आइडिया

पुलिस जांच के मुताबिक अंशु का बॉयफ्रेंड मस्तराम मीणा करौली का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार मस्तराम ने उसे अक्षयपात्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ATM के बारे में जानकारी दी थी. बताया गया कि ATM से कैश लेने अक्सर बैंक कर्मचारी आते हैं और उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था सीमित रहती है. इसके बाद मस्तराम ने अपने दो साथियों पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सी और सुमित जंगम को इस साजिश में शामिल किया.



पहले ATM की कराई जांच

पुलिस के मुताबिक वारदात से एक दिन पहले अंशु को ATM की स्थिति देखने के लिए भेजा गया था. ATM चेक करने के बाद उसने अपने साथियों को बताया कि जगह वारदात के लिए ठीक है. 14 सितंबर को भी अंशु को ATM के पास रुककर रैकी करने और बैंक कर्मचारियों के पहुंचने पर साथियों को सूचना देने की जिम्मेदारी दी गई.

10:30 बजे आया कैश

14 सितंबर को करीब 10:30 बजे बैंक कर्मचारी ATM पर कैश निकालने पहुंचे. पुलिस के मुताबिक अंशु ने तुरंत अपने साथियों को इसकी सूचना दी और खुद मौके से निकल गई. इसके बाद दो आरोपियों ने कैश लूट लिया. एक अन्य आरोपी कार लेकर कुछ दूरी पर खड़ा था. लूट के बाद बाइक से रकम कार तक पहुंचाई गई, ताकि पुलिस की नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को पकड़ना मुश्किल हो.

कमरे में छिपाए 26.80 लाख

पुलिस के मुताबिक लूट की रकम को कार में दो हिस्सों में बांटा गया. रकम का एक हिस्सा अंशु के किराये के कमरे में सूटकेस में रखा गया. अंशु ने कपड़े बदले और उसके साथी रकम का दूसरा हिस्सा लेकर फरार हो गए. पुलिस ने अंशु जाटव को गिरफ्तार कर उसके कमरे की तलाशी ली तो 26 लाख 80 हजार रुपये बरामद हुए.



तीन आरोपी फरार

इस मामले में पुलिस ने अंशु कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके बॉयफ्रेंड मस्तराम मीणा, पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सी और सुमित जंगम की तलाश जारी है. तीनों के करौली जिले का रहने वाला होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब लूट की बाकी रकम की बरामदगी और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवती से पूछताछ कर रही है. फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जांच पूरी होने के बाद इस वारदात में शामिल अन्य लोगों और लूट की पूरी रकम के बारे में और खुलासे होने की संभावना है.