'एटीएम तोड़ने का आसान तरीका' सर्च कर यूट्यूब पर देखा वीडियो, रेप का आरोपी ऐसे दे रहा था वारदात को अंजाम, धरा गया

Jaipur Crime News: जयपुर के खोरा बीसल थाना क्षेत्र के नांगल जैसा बोहरा इलाके में रविवार रात से सोमवार तड़के (13 जनवरी 2026) एक बड़ा हादसा टल गया. बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ में एक युवक घुसकर मशीन को तोड़ने लगा.
Jaipur ATM Nabbed Tips: जयपुर के खोरा बीसल थाना क्षेत्र के नांगल जैसा बोहरा इलाके में रविवार रात से सोमवार तड़के (13 जनवरी 2026) एक सनसनीखेज घटना घटी. बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ में एक युवक घुसकर मशीन को तोड़ने में जुट गया. आरोपी ने बड़े पत्थर और दो पेचकस लेकर एटीएम के ऊपरी हिस्से को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की. उस समय एटीएम में करीब 15 लाख रुपये मौजूद थे. तड़के करीब 3 बजे गश्त पर तैनात खोरा बीसल थाने की ईआर (इमरजेंसी रिस्पॉन्स) पुलिस टीम ने संदिग्ध हरकतें देखीं और मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने करीब 700 मीटर तक फिल्मी स्टाइल में उसका पीछा किया.
फिल्मी चेज और गिरफ्तारी
पीछा करते समय आरोपी रोड पर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे पकड़कर गाड़ी में बैठाया, लेकिन मौका पाकर उसने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फिर भागने की कोशिश की. इस बार पुलिस ने दृढ़ता से 700 मीटर तक दौड़ाकर उसे सफलतापूर्वक दबोच लिया. इस दौरान कॉन्स्टेबल विष्णु कुमार के पैर में चोट लग गई. समय पर पुलिस के पहुंचने से एटीएम का सेफ नहीं टूट सका और लाखों रुपये सुरक्षित बच गए. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पत्थर, पेचकस जैसे औजार बरामद किए.
आरोपी की पहचान और आपराधिक इतिहास
आरोपी की पहचान आशीष (21) पुत्र सुनील के रूप में हुई, जो बिहार के पटना (वैशाली) का मूल निवासी है. वह हाल ही में नांगल जैसा बोहरा इलाके में किराए के मकान में रह रहा था. पूछताछ में पता चला कि आरोपी के मोबाइल में यूट्यूब पर एटीएम तोड़ने के आसान तरीकों की हिस्ट्री मिली. उसने शराब के नशे में यूट्यूब वीडियो देखकर यह वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. SHO सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आशीष के खिलाफ श्याम नगर थाने में साल 2021 में रेप और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज है. वह पहले से आपराधिक इतिहास वाला है.
पूछताछ और जांच की स्थिति
पुलिस पूछताछ में आशीष ने कबूल किया कि उसने यूट्यूब पर देखे वीडियो से एटीएम तोड़ने का तरीका सीखा और नशे की हालत में वारदात करने पहुंचा. पुलिस को शक है कि वह किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि हाल के समय में राजस्थान के विभिन्न इलाकों में एटीएम तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई हैं. हालांकि, मौके से कोई हथियार नहीं मिला. जांच में उसके पिछले रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और संभावित साथियों की तलाश की जा रही है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है और आगे की कार्रवाई जारी है.
पुलिस की सराहना और सुरक्षा चिंता
इस घटना ने जयपुर पुलिस की गश्त और सजगता की मिसाल पेश की, जिसने बड़ी लूट को टाल दिया. इलाके में एटीएम सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोगों में राहत है. विशेषज्ञों का कहना है कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध गैरकानूनी कंटेंट से युवा प्रभावित हो रहे हैं, जिस पर सख्त निगरानी की जरूरत है. यह मामला अपराधियों के नए तरीकों और पुलिस की चुनौतियों को उजागर करता है.
