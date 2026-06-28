Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासा, FB से शुरू हुई दोस्ती, आतंकियों तक पहुंचा संपर्क

जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासा, FB से शुरू हुई दोस्ती, आतंकियों तक पहुंचा संपर्क

राजस्थान ATS की जांच में जयपुर निवासी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित संपर्क होने के आरोप सामने आए हैं. एटीएस द्वारा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 28, 2026, 03:45 PM|Updated: Jun 28, 2026, 03:45 PM
जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासा, FB से शुरू हुई दोस्ती, आतंकियों तक पहुंचा संपर्क
Image Credit: जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान एटीएस की जांच में जयपुर निवासी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क होने का मामला सामने आया है. एटीएस ने महिला से पूछताछ की, जिसमें उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रारंभिक जांच की गई.

जांच में सामने आया कि महिला के मोबाइल में दो सिम कार्ड सक्रिय थे और फेसबुक पर 'दुनिया धोखेबाज' नाम से एक अकाउंट संचालित किया जा रहा था. इस अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर में हथियार प्रदर्शित किए गए थे और करीब 370 फेसबुक फ्रेंड्स में बड़ी संख्या पाकिस्तान और अन्य देशों के लोगों की बताई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रेंड लिस्ट में कई ऐसे अकाउंट मिले जिन पर जैश-ए-मोहम्मद के झंडे, हथियारों के साथ तस्वीरें, आतंकी गतिविधियों से जुड़ी पोस्ट, वीडियो और आईएसआई से संबंधित सामग्री साझा की गई थी. बबीता के फेसबुक मैसेंजर में उजमा जान, कुरान लेट और अबू सुलेमान नाम की प्रोफाइलों से संपर्क मिला.

बातचीत, मिस्ड कॉल और चैट मिलने की जानकारी

वहीं, महिला के मोबाइल में बिजनेस व्हाट्सएप और सामान्य व्हाट्सएप दोनों संचालित पाए गए. जांच में कई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी मोबाइल नंबरों से बातचीत, मिस्ड कॉल और चैट मिलने की जानकारी है. एजेंसी के अनुसार, कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगभग 92 पाकिस्तानी नंबर सेव थे और करीब 300 संपर्क मौजूद थे.

इनमें से एक नंबर का संबंध कथित रूप से जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर कारी जरार से और दूसरे नंबर का संबंध संगठन के संस्थापक मसूद अजहर के साले यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी से होने की जानकारी सामने आई है. दोनों के खिलाफ पहले से गंभीर आतंकी मामलों में कार्रवाई दर्ज है.

ऑनलाइन कलमा पढ़ाकर किया था धर्म परिवर्तन

जानकारी में आया है कि बबीता उर्फ खदीजा के अबू-उबैदाह नामक व्यक्ति से उसके भावनात्मक संबंध बन गए थे और उसी के कहने पर उसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया. महिला ने कथित रूप से बताया कि अप्रैल 2026 में पाकिस्तान के एक मुक्ति ने ऑनलाइन कलमा पढ़ाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया था.

जांच के अनुसार, महिला पाकिस्तान जाकर अबू-उबैदाह से शादी करना चाहती थी. इसके लिए उसे नेपाल, सऊदी अरब अथवा यूएई के रास्ते पाकिस्तान आने की योजना बताई गई थी और यात्रा खर्च क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात कही गई थी. इसी कारण उसने पासपोर्ट, वीजा और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जानकारी ऑनलाइन खोजी और संबंधित एप्लीकेशन भी डाउनलोड की.

चैट, फोटो और वीडियो

महिला ने अपने तीन भारतीय मोबाइल नंबरों के व्हाट्सएप ओटीपी जैश-ए-मोहम्मद के कथित कमांडर अबू-उबैदाह के साथ साझा किए थे, ताकि भारतीय मोबाइल नंबरों का उपयोग संगठन के सदस्य कर सकें और जांच एजेंसियों की निगरानी से बचा जा सकें. जानकारी में सामने आया है कि महिला ने आतंकियों के साथ हुई चैट, फोटो और वीडियो सहित कई डिजिटल साक्ष्यों को अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से डिलीट किया और सोशल मीडिया पर फर्जी नामों से भी अकाउंट संचालित किए.

बबीता जिन लोगों के संपर्क में थी, उनमें से एक कथित रूप से आतंकी संगठन जैश का कमांडर कारी जरार भी है, जो 2016 जम्मू भारतीय सेना कैंप हमले का मास्टरमाइंड भी है. वहीं, एक संपर्क ओसामा गोरी का होना पाया गया है, जो जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का साला उस्ताद गौरी उर्फ यूसुफ अजहर है, जो कंधार हाईजैक का आरोपी भी है, फिलहाल बबीता को 7 दिन की डिमांड अवधि पूरी होने के बाद में कोर्ट ने जेल भेज दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:सनकी बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां को उतारा मौत के घाट, फोन पर जताई थी हत्या की आशंका, कुछ देर बाद मिला शव

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

राजस्थान में तबादलों की जंग तेज. मंत्रियों के घरों पर उमड़ी कर्मचारियों की भीड़, 5 जुलाई से पहले बढ़ी हलचल

टेलीग्राम के जरिए चल रहा था करोड़ों का साइबर सिंडिकेट, टेक्निकल एक्सपर्ट समेत चार दबोचे

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

2 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हवाई पट्टी के पास दबोचा

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

झुंझुनूं में पल्स पोलियो अभियान शुरू, 1551 बूथों पर बच्चों को पिलाई जाएगी दवा

Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

बहरोड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग और बाइक सवार की मौत

दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

कोटपूतली में कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नेता बोले- पेपर लीक से 21 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

राजस्थान के 7 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहे काले बादल! इन शहरों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
Rajasthan Crime
Jaipur News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यमुना जल प्रोजेक्ट का कल दिल्ली में MOA संभव, 33 हजार करोड़ की लागत से बिछेगी पाइप लाइन
Jaipur News
2
Jaipur News
3
Jaipur News
4
rajasthan politics
5
Rajasthan News