/जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासा, FB से शुरू हुई दोस्ती, आतंकियों तक पहुंचा संपर्क

Jaipur News: राजस्थान एटीएस की जांच में जयपुर निवासी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क होने का मामला सामने आया है. एटीएस ने महिला से पूछताछ की, जिसमें उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रारंभिक जांच की गई.

जांच में सामने आया कि महिला के मोबाइल में दो सिम कार्ड सक्रिय थे और फेसबुक पर 'दुनिया धोखेबाज' नाम से एक अकाउंट संचालित किया जा रहा था. इस अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर में हथियार प्रदर्शित किए गए थे और करीब 370 फेसबुक फ्रेंड्स में बड़ी संख्या पाकिस्तान और अन्य देशों के लोगों की बताई गई है.

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फ्रेंड लिस्ट में कई ऐसे अकाउंट मिले जिन पर जैश-ए-मोहम्मद के झंडे, हथियारों के साथ तस्वीरें, आतंकी गतिविधियों से जुड़ी पोस्ट, वीडियो और आईएसआई से संबंधित सामग्री साझा की गई थी. बबीता के फेसबुक मैसेंजर में उजमा जान, कुरान लेट और अबू सुलेमान नाम की प्रोफाइलों से संपर्क मिला.

बातचीत, मिस्ड कॉल और चैट मिलने की जानकारी

वहीं, महिला के मोबाइल में बिजनेस व्हाट्सएप और सामान्य व्हाट्सएप दोनों संचालित पाए गए. जांच में कई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी मोबाइल नंबरों से बातचीत, मिस्ड कॉल और चैट मिलने की जानकारी है. एजेंसी के अनुसार, कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगभग 92 पाकिस्तानी नंबर सेव थे और करीब 300 संपर्क मौजूद थे.

इनमें से एक नंबर का संबंध कथित रूप से जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर कारी जरार से और दूसरे नंबर का संबंध संगठन के संस्थापक मसूद अजहर के साले यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी से होने की जानकारी सामने आई है. दोनों के खिलाफ पहले से गंभीर आतंकी मामलों में कार्रवाई दर्ज है.

ऑनलाइन कलमा पढ़ाकर किया था धर्म परिवर्तन

जानकारी में आया है कि बबीता उर्फ खदीजा के अबू-उबैदाह नामक व्यक्ति से उसके भावनात्मक संबंध बन गए थे और उसी के कहने पर उसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया. महिला ने कथित रूप से बताया कि अप्रैल 2026 में पाकिस्तान के एक मुक्ति ने ऑनलाइन कलमा पढ़ाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया था.

जांच के अनुसार, महिला पाकिस्तान जाकर अबू-उबैदाह से शादी करना चाहती थी. इसके लिए उसे नेपाल, सऊदी अरब अथवा यूएई के रास्ते पाकिस्तान आने की योजना बताई गई थी और यात्रा खर्च क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात कही गई थी. इसी कारण उसने पासपोर्ट, वीजा और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जानकारी ऑनलाइन खोजी और संबंधित एप्लीकेशन भी डाउनलोड की.

चैट, फोटो और वीडियो

महिला ने अपने तीन भारतीय मोबाइल नंबरों के व्हाट्सएप ओटीपी जैश-ए-मोहम्मद के कथित कमांडर अबू-उबैदाह के साथ साझा किए थे, ताकि भारतीय मोबाइल नंबरों का उपयोग संगठन के सदस्य कर सकें और जांच एजेंसियों की निगरानी से बचा जा सकें. जानकारी में सामने आया है कि महिला ने आतंकियों के साथ हुई चैट, फोटो और वीडियो सहित कई डिजिटल साक्ष्यों को अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से डिलीट किया और सोशल मीडिया पर फर्जी नामों से भी अकाउंट संचालित किए.

बबीता जिन लोगों के संपर्क में थी, उनमें से एक कथित रूप से आतंकी संगठन जैश का कमांडर कारी जरार भी है, जो 2016 जम्मू भारतीय सेना कैंप हमले का मास्टरमाइंड भी है. वहीं, एक संपर्क ओसामा गोरी का होना पाया गया है, जो जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का साला उस्ताद गौरी उर्फ यूसुफ अजहर है, जो कंधार हाईजैक का आरोपी भी है, फिलहाल बबीता को 7 दिन की डिमांड अवधि पूरी होने के बाद में कोर्ट ने जेल भेज दिया है.