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Jaipur: बड़ागांव को मिली SBI बैंक की सौगात, नई शाखा का हुआ शुभारंभ

भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बेहतर और सुलभ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ागांव में अपनी नई शाखा का शुभारंभ किया. शाखा का उद्घाटन SBI के स्वतंत्र निदेशक धर्मेन्द्र सिंह शेखावत, जयपुर मंडल के मुख्य महाप्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी और महाप्रबंधक रजनीश कुमार ने किया.
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 17, 2026, 09:10 PM|Updated: Jun 17, 2026, 09:10 PM
Jaipur: बड़ागांव को मिली SBI बैंक की सौगात, नई शाखा का हुआ शुभारंभ
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: देश के अग्रणी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा ग्राहकों को बेहतर एवं सुलभ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उ‌द्देश्य से बड़ागांव में अपनी नई शाखा का शुभारंभ किया गया.

शाखा का उ‌द्घाटन भारतीय स्टेट बैंक के स्वंतत्र निदेशक धर्मेन्द्र सिंह शेखावत, जयपुर मंडल के मुख्य महाप्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी और जयपुर मंडल नेटवर्क-1 के महाप्रबंधक रजनीश कुमार द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया. इस अवसर पर बैंक के अलवर अंचल के उप-महाप्रबंधक अजय गुप्ता, झुंझुनू क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक हेमंत कुमार शर्मा मौजूद रहे.

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उ‌द्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि धर्मेन्द्र सिंह शेखावत ने बड़ागांव में SBI शाखा खुलने की सभी ग्रामवासियों को बधाई दी और कहा कि नई शाखा का खुलना केवल एक बैंक भवन का उ‌द्घाटन नहीं, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

बैंक के मुख्य महाप्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी ने कहा कि नई शाखा के खुलने से क्षेत्र के लोगों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उनके निकट उपलब्ध होंगी और वित्तीय समावेशन को और अधिक गति मिलेगी. उन्होंने क्षेत्र के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे बैंकिंग सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं, डिजिटल लें-दै को अपनाएं एवं आर्थिक रूप से सशक्त बन ने की दिशा में आगे बढ़ें.

बैंक के महाप्रबंधक श्री रजनीश कुमार ने कहा SBI का क्षेत्र में आने से स्थानीय नागरिकों, किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उनके निकट उपलब्ध होंगी.

समारोह के दौरान भारतीय स्टेट बैंक जयपुर मंडल के मुख्य महाप्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी द्वारा केन्द्रीय सशत्र बल (CAPF) सैलरी पैकेज के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में CRPF में कार्यरत उप निरीक्षक स्वर्गीय उम्मीद सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को एस.बी.आई. की तरफ से रुपये एक करोड़ की सहायता राशि का चेक सौंपा गया.

बैंक द्वारा इनका दुर्घटना बीमा क्लेम 15 दिवस के भीतर स्वीकृत कर दिया गया था और समारोह के दौरान समाज की कमजोर वर्ग की महिलाओं के स्वयं सहायत समूहों के आर्थिक सशक्ति करण हेतु रुपये एक करोड़ 3 लाख के ऋण स्वीकृती पत्र जारी किए गए.

बैंक के उप-महाप्रबंधक अजय गुप्ता ने अतिथिगणों एवं नागरिकों का धन्यवाद देते हुए बताया कि नई शाखा में बचत एवं चालू खाते, ऋण सुविधाएं, डिजिटल बैंकिंग, एटीएम सेवाएं, बीमा एवं निवेश संबंधी सेवाएं सहित सभी आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. शाखा का उ‌द्देश्य क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी ग्राहकों को त्वरित, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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