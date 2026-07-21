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जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में

Bagru, Jaipur News : राजधानी जयपुर से महज 30 किलोमीटर दूर बगरू के सबसे बड़े सरकारी विद्यालय की हालत खस्ता है. मामूली बारिश से ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो जाता है. मैदान में पानी भरा रहता है. अभिभावकों को बच्चों के फिसलकर गिरने और चोट लगने का डर बना रहता है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byPradeep kumar soni
Published: Jul 21, 2026, 10:05 AM|Updated: Jul 21, 2026, 10:05 AM
जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में
Image Credit: बगरु महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में ड्रेनेज सिस्टम फेलSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bagru, Jaipur News : प्रदेश के नौनिहालों को अनुकूल वातावरण में मूलभूत सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के राजस्थान सरकार के दावे धरातल पर खोखले नजर आते है, आज भी प्रदेश के कई सरकारी विद्यालय अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे है, सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही सुरक्षित भवन, परिसर ओर खेल मैदानों का अभाव है.

विद्यालय को इंग्लिश मीडियम किया लेकिन हालत खस्ता
राजधानी जयपुर के महज 30 किलोमीटर दूर बगरू कस्बे का सबसे बड़ा सरकारी विद्यालय प्रशासनिक ओर राजनैतिक उदासीनता का दंश झेल रहा है, पिछली कांग्रेस सरकार ने विद्यालय में शिक्षा का माध्यम बदलकर अंग्रेजी कर दिया था, लेकिन हालात आज भी नहीं बदले, बगरू क्षेत्र में बीती रात हुई मामूली बारिश ने विद्यालय के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी.

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बारिश होते ही बढ़ जाती है, जलभराव की समस्या

पहली बारिश में ही विद्यालय का परिसर तालाब नजर आने लगा है, परिसर में बारिश का पानी जमा होने से विद्यार्थियों को कक्षा कक्षों में जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, साथ ही फिसलन बढ़ने से बच्चों के फिसलकर चोट लगने का डर बना रहता है. बारिश के मौसम में विद्यालय परिसर में पानी जमा होने की ये समस्या नई नहीं है, सालों से विद्यालय इस समस्या से जूझ रहा है, अभिभावकों ओर विद्यालय प्रशासन ने कई बार जिम्मेदारों का इस जलभराव की समस्या से अवगत भी करवाया है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ओर प्रशासन के अधिकारी आज तक मूकदर्शक बने बैठे है. जिम्मेदार शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहे है.

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