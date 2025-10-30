Jaipur News: सर्दियों में बनास नदी उफान पर, ठंड में पहली बार खोले गए बांध के गेट

Jaipur News: सर्दियों में पहली बार बनास नदी उफान पर है. बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से बांध से पानी की निकासी बढ़ा दी है. आज बांध के 2 गेट दो-दो मीटर खोल दिए है. इन दोनों गेटों से प्रति सेकेंड 24040 क्यूसेक पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है.

इसके साथ ही राजमहल समेत अन्य बनास नदी पर बने रपटों पर और ज्यादा पानी बह रह है. इससे अब इन पर से निकलना जान जोखिम में डालना हो रहा है. पहली बार हुआ है जब सर्दियों में बंध के गेट खोलने पड़े.

24 जुलाई को खोला था गेट

इस साल बीसलपुर बांध लबालब होने पर 24 जुलाई को बांध का एक गेट खोला था. फिर पानी बढ़ा तो कुछ दिन बाद अधिकतम 8 गेट इस साल इसके खोले गए थे. उसके बाद काफी दिनों से पानी की आवक कम होने इसका एक गेट खोलकर पानी निकासी की जा रही थी.

फिर पानी आवक काफी कम होने बांध का एक मात्र खोल रखे गेट को भी 90 दिन में 21 अक्टूबर को बंद के दिया था. इसी के साथ बीसलपुर बांध ने सबसे अधिक 90 दिन पानी निकासी का रिकॉर्ड बना लिया था.

इससे पहले 2019 ने 64 दिन तक गेट खोलकर पानी निकासी की थी, अब वह रिकॉर्ड टूट गया है. इसके अलावा इसी साल तीन रिकॉर्ड लगातार दूसरे साल गेट खुलने और पहली बार जुलाई माह में गेट खुलने और दुबारा अक्टूबर माह के लास्ट वीक में फिर से गेट खुलने का रिकॉर्ड बन चुके हैं.

सुबह 6 बजे खोला दूसरा गेट अब बांध में पानी की आवक 2 दिन बाद फिर बढ़ गई है. इसके चलते गुरुवार सुबह 6 बजे बांध का एक ओर गेट नंबर 11 को 2 मीटर खोल दिया है. अब दोनों गेटों से 24040 क्यूसेक पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है.

