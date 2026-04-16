/जयपुर में तेंदुए का आतंक खत्म! रात में पिंजरे में फंसा, सुबह हुआ रेस्क्यू

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण के बस्सी उपखंड क्षेत्र के ढिंढोल गांव में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए (बघेरा) की लगातार गतिविधियों ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया था. गांव और आसपास के इलाकों में तेंदुए के मूवमेंट की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे थे.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया और इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वन विभाग ने ढिंढोल स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की रणनीति बनाई.

तेंदुए की मौजूदगी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं

बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने निगरानी बढ़ाई और ट्रैपिंग की व्यवस्था की. आखिरकार देर रात तेंदुआ लगाए गए पिंजरे में फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

बुधवार सुबह वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया. यह पूरा ऑपरेशन उप वन संरक्षक जयपुर केतन कुमार और सहायक वन संरक्षक लेखराम के निर्देशन में किया गया. क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी नमो नारायण मीणा और उनकी रेंज टीम ने पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ तेंदुए को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया.

सरिस्का वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया तेंदुआ

रेस्क्यू के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए वन विभाग की टीम पूरी तरह मुस्तैद रही. मौके पर वन विभाग का गश्ती दल और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे, जो इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए एकत्रित हो गए थे.

रेस्क्यू के बाद तेंदुए को सुरक्षित रूप से सरिस्का वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया, जो उसका प्राकृतिक आवास है. इस सफल ऑपरेशन के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की तत्परता की सराहना की.

वन विभाग ने इस घटना के बाद आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में वन्यजीव की गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत विभाग को सूचना दें और खुद से कोई जोखिम भरा कदम न उठाएं. साथ ही सतर्कता बनाए रखना भी बेहद जरूरी है.