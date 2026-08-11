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बस्सी नई नाथ धाम में हजारों भक्तों की भीड़, फूल बंगला झांकी ने जीता सबका दिल

जयपुर के बस्सी स्थित प्रसिद्ध नई नाथ धाम मंदिर में सावन मेले के दौरान सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. कांवड़ यात्रियों और पदयात्रियों ने भगवान शिव के दर्शन कर सुख-शांति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की. मंदिर में आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 11, 2026, 05:15 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 05:15 PM IST
बस्सी नई नाथ धाम में हजारों भक्तों की भीड़, फूल बंगला झांकी ने जीता सबका दिल
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजधानी जयपुर के बस्सी कस्बा स्थित प्रसिद्ध नई नाथ धाम मंदिर में सावन माह के मेले को लेकर सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. दूर-दराज से आए कांवड़ यात्रियों, पदयात्रियों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन कर परिवार की सुख-शांति और मनोकामना पूर्ण होने की कामना की. मेले के अवसर पर रामनिवास बाग से आए कलाकारों ने भोले बाबा के मंदिर में नि:शुल्क आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई.

मंदिर के पुजारी मंगलनाथ ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आरती की और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया. भक्तों ने भगवान शिव को जल, दूध, भांग, माला और प्रसाद सहित विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित की. मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा.

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बस्सी थाना अधिकारी सत्यपाल यादव, कानोता , तूंगा और जटवाड़ा थाना प्रभारी सहीत पुलिसकर्मी तैनात रहे. विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी व्यवस्थाओं में जुटे रहे. श्रद्धालुओं की सेवा के लिए समाजसेवी कार्यकर्ताओं की ओर से राम जानकी मंदिर के पास विशाल भंडारे का आयोजन किया गया. वहीं, गणेश मोड़ पर भी भंडारे के साथ शिकंजी, शरबत, फल और पानी की व्यवस्था की गई.

फूलों और लाइटों से सजा नई नाथ धाम मंदिर

वाहनों के लिए गणेश मोड़ पर पार्किंग और रोशनी की व्यवस्था की गई. सोमवार रात विभिन्न समाजों की धर्मशालाओं और मंदिरों में कलाकारों ने रंगारंग भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. कोली समाज धर्मशाला नई नाथ में रविंद्र मंच से आए कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया. नई नाथ धाम मंदिर को आकर्षक सजावट और रोशनी से सजाया गया.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. वहीं, मंदिर के बाहर मेले में बड़ी संख्या में दुकानें सजीं, जहां सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही. नई नाथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रामनारायण मीणा ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

350 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर

नई नाथ धाम को महादेव मंदिर भी कहा जाता है. राजस्थान में जयपुर-आगरा राजमार्ग पर बांसखोह गांव में स्थित लगभग 350 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है. यह जयपुर से लगभग 40-45 किमी और दौसा से 20 किमी की दूरी पर पहाड़ियों के बीच स्थित है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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