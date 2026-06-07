/जयपुर में जल्द दौड़ेगी भारत टैक्सी, बाइक टैक्सी से कैब तक मिलेगी नई सुविधा

Jaipur Bharat Taxi News: सहकारी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में जयपुर को जल्द एक नई सुविधा मिलने जा रही है. भारत टैक्सी सेवा का शहर में ट्रायल शुरू हो चुका है और इसी महीने से इसके संचालन की तैयारी की जा रही है. इस सेवा के शुरू होने के बाद लोग बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

कई बड़े शहरों के बाद जयपुर की बारी

दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़ के बाद अब जयपुर भी भारत टैक्सी नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है. यह पहल पारंपरिक टैक्सी सेवाओं से अलग है, क्योंकि इसमें किसी निजी कंपनी या बाहरी निवेशक का स्वामित्व नहीं होगा. इस मॉडल में टैक्सी चलाने वाले सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे. भारत टैक्सी चार प्रमुख सिद्धांतों स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और लाभांश के समान वितरण पर आधारित है. इसका उद्देश्य चालक और यात्रियों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है.

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सारथियों को मिलेंगे कई लाभ

इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सारथियों को हिडन चार्जेज जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी. साथ ही निजी कंपनियों की मनमानी पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है, क्योंकि चालकों के पास एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होगी. सहकारी मॉडल के तहत किसी भी सारथी का अकाउंट बिना सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा, जिससे उन्हें अधिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी.

यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

भारत टैक्सी के मोबाइल ऐप के जरिए यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेंगी. इनमें सुलभ किराया, पीक आवर्स में भी शून्य सर्ज प्राइसिंग, पारदर्शी और निश्चित दरें, एसओएस आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता शामिल हैं. इससे शहर में दैनिक आवागमन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनने की उम्मीद है.

13 हजार सारथी पहले ही हो चुके हैं शामिल

जयपुर में भारत टैक्सी के प्रति अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक करीब 13 हजार सारथी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जो सहकारी मॉडल के प्रति बढ़ते भरोसे को दर्शाता है. जयपुर अब दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ इस बढ़ते सहकारी परिवहन नेटवर्क का हिस्सा बन गया है.

सहकार से समृद्धि की दिशा में पहल

हाल ही में सहकारिता सचिव समित शर्मा ने इस योजना को लेकर बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे. 'सहकार से समृद्धि' की भावना से प्रेरित यह पहल देश में जन-केंद्रित, समावेशी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. साथ ही इसे विश्व की सबसे बड़ी सहकारी मोबिलिटी पहल के रूप में भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है.