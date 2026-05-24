/जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के B-2 बाईपास स्थित श्रीराम कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड की बुलडोजर कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही. हाउसिंग बोर्ड की ओर से अपनी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान अस्थाई अतिक्रमण और शोरूम हटाए गए, जबकि जमीन पर बने पक्के आवासीय मकानों पर कार्रवाई अभी बाकी है.

हाउसिंग बोर्ड करीब 2200 करोड़ रुपये मूल्य की 42 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती भूमि पर कब्जा लेने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है. कार्रवाई के दौरान 16 JCB मशीनों के साथ पुलिस जाप्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

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कार्रवाई के दौरान जिन लोगों पर बुलडोजर चला, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. शोरूम पर कार्रवाई को लेकर अपूर्व गुप्ता ने कहा कि उनके पिता का 35 वर्षों से वहां शोरूम था. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की थी तो इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

वहीं, सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जिन स्थानों पर लोग नहीं रह रहे थे और खाली जमीन थी, वहां तो हाउसिंग बोर्ड ने कब्जा ले लिया लेकिन जमीन पर बने दो और तीन मंजिला पक्के मकानों को लेकर अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है.

दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी

हाउसिंग बोर्ड सचिव गोपाल सिंह शेखावत ने कहा कि दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि पक्के मकानों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. संबंधित लोगों को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन पक्के मकानों में लोग रह रहे हैं, उनके संबंध में भी जल्द निर्णय लिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, B-2 बाईपास के पास स्थित 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्थान आवासन मंडल की अवाप्तशुदा संपत्ति है. इस भूमि की अवाप्ति अधिसूचना 10 जनवरी 1990 को जारी की गई थी. इसके बाद 5 दिसंबर 1991 को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से अवार्ड जारी होने के बाद मंडल ने विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया था.

इसके बावजूद खातेदारों द्वारा कथित रूप से अवैध इकरारनामों के माध्यम से भूमि को जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया गया. बाद में समिति द्वारा 'श्रीराम कॉलोनी' के नाम से अवैध पट्टे जारी किए गए. उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 18 मई 2026 को पारित आदेश के बाद अब भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है.