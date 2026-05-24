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Jaipur: ई-कॉमर्स कारोबारी के साथ बड़ा फ्रॉड, कर्मचारी ने लगाया 1.35 करोड़ का चूना

जयपुर के बगरू इलाके में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर साड़ियां बेचने वाले एक कारोबारी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है.  कारोबारी ने करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byPradeep kumar soni
Published: May 24, 2026, 07:59 PM|Updated: May 24, 2026, 07:59 PM
Jaipur: ई-कॉमर्स कारोबारी के साथ बड़ा फ्रॉड, कर्मचारी ने लगाया 1.35 करोड़ का चूना
Image Credit: AI IMAGE

Jaipur News: राजधानी जयपुर के बगरू में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर साड़ियां बेचने वाले एक कारोबारी को ट्रांसपोर्टर के कर्मचारी पर भरोसा करना भारी पड़ गया. दरअसल जिस कर्मचारी पर कारोबारी ने ईमानदार मानकर विश्वास किया, उसी कर्मचारी ने विश्वास में घात लगाकर कारोबारी को करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये का चुना लगा दिया.

कस्बे में झाग स्टैंड स्थित एक साड़ियों के कारोबारी मोहन लाल शर्मा ने बगरू पुलिस थाने के मामला दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि एक्सप्रेस बीज़ ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी महावीर यादव पिछले करीब 8 महीनों से दुकान से धीरे-धीरे साड़ियां चोरी कर ले गया. ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी ही ई-कॉमर्स कंपनी को भेजे जानी वाली साड़ियों की स्कैनिंग और पैकेजिंग करता था.

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इसी दौरान कुछ साड़िया अलग से निकलकर रख लेता था और अपनी बाइक पर रखकर बाजार में ले जाकर बेच देता था. इस तरह आरोपी ने कारोबारी को हजारों-लाखों नहीं… बल्कि करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये की चपत लगाने का आरोप लगाया है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब उपलब्ध साड़ियों के स्टॉक का मिलान किया गया तो गड़बड़ी का पता चला, जिस पर उक्त ट्रांसपोर्टर के कर्मचारी पर संदेह होने पर पीछा किया गया तो चोरी की साड़ियों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया. बाद में समझौते का भरोसा देकर आरोपी फरार हो गया और अब जान से मारने की धमकियां देने के आरोप भी लगे हैं. फिलहाल बगरू थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के मालखेड़ा बाजार स्थित माली मोहल्ले में दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है. अज्ञात चोर एक मकान का ताला तोड़कर नगदी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी एकत्रित हो गए. वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है. पुलिस ने उसकी पहचान कर तलाश शुरू कर दी है.

पीड़ित मनोज जांगिड़ ने बताया कि वह माली मोहल्ले में किराए के मकान में रहते हैं. बुधवार दोपहर करीब सवा 12 बजे वह अपनी बीमार भांजी से मिलने घर से बाहर गए थे, जब वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और कमरे में रखी अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था.

उन्होंने बताया कि उनका कमरा मकान की ऊपरी मंजिल पर है और मकान मालिक वहां नहीं रहते. चोर अलमारी में बनी तिजोरी से उनकी पत्नी का पर्स चुरा ले गया, जिसमें करीब 14 हजार रुपये नकद रखे थे. इसके अलावा चोर एक घड़ी और पुराना मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया.

घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी में दिखाई दे रहे संदिग्ध की पहचान कर उसे पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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