/Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित RE-NEET परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर नकल का मामला सामने आया है. बिंदायका थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में जयपुर की रहने वाली एक छात्रा का नीट का सेंटर आया था.

एग्जाम के दौरान उसने मोबाइल से चीटिंग करने की कोशिश की. एग्जाम हॉल में मौजूद टीचर ने गतिविधियां संदिग्ध मिलने पर उसे पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके पास मोबाइल मिला.

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बिंदायका थाना पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर चीटिंग करने की कोशिश करने वाली छात्रा को राउंडअप कर लिया है. पुलिस का कहना है कि अंडर गारमेंटस में शर्ट के बटन के नीचे हुक से कनेक्ट करके मोबाइल छिपाया गया था.

मोबाइल परीक्षा केंद्र के भीतर कैसे पहुंचा?

इसी कारण मेटल डिटेक्टर की पकड़ से मोबाइल छिपकर अंदर एग्जाम हॉल तक पहुंच गया. चीटिंग में पकड़ी छात्रा से पूछताछ करने के साथ मामले की जांच की जा रही है. अभी जांच में सामने आया कि पकड़ी गई छात्रा का तीसरा अटेम्पट होने के कारण वह बहुत ज्यादा तनाव में थी. प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मोबाइल परीक्षा केंद्र के भीतर कैसे पहुंचा?



103 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा हुई थी आयोजित

बता दें कि राजधानी जयपुर में 103 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी. जयपुर में 91.66 फीसदी परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति रहीं. 37 हजार 128 में से 34 हजार 31 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 3097 अभ्यर्थियों की जयपुर में अनुपस्थिति रहीं.

जयपुर कलक्टर संदेश नायक ने एग्जाम सेंटर का विजिट किया था. अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेन्द्र वर्मा ने भी सेंटर्स का विजिट किया. केंद्रीय विद्यालय नंबर-1,2,3,4 पर बने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया.

साथ ही पोद्दार स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल आदर्श नगर, गांधी नगर, जवाहर नगर, आदर्श नगर, गांधी नगर पर बने सेंटर्स पर भी निरीक्षण किया गया था.

पिछली परीक्षा के मुकाबले कम हुआ अटेंडेंस ग्राफ

RE-NEET में पिछली परीक्षा के मुकाबले कम अटेंडेंस ग्राफ हुआ. 3 मई की परीक्षा में 97.72% अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे, जबकि जयपुर में आज 103 परीक्षा केन्द्रों पर 91.66% उपस्थिति रही.