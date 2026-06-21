Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

Jaipur News: जयपुर में आयोजित RE-NEET परीक्षा के दौरान बिंदायका थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल परीक्षा केंद्र पर नकल का मामला सामने आया है.  जयपुर की एक छात्रा परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के जरिए चीटिंग करने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई.
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 21, 2026, 08:45 PM|Updated: Jun 21, 2026, 08:45 PM
Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी
Image Credit: RE NEET exam

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित RE-NEET परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर नकल का मामला सामने आया है. बिंदायका थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में जयपुर की रहने वाली एक छात्रा का नीट का सेंटर आया था.

एग्जाम के दौरान उसने मोबाइल से चीटिंग करने की कोशिश की. एग्जाम हॉल में मौजूद टीचर ने गतिविधियां संदिग्ध मिलने पर उसे पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके पास मोबाइल मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

बिंदायका थाना पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर चीटिंग करने की कोशिश करने वाली छात्रा को राउंडअप कर लिया है. पुलिस का कहना है कि अंडर गारमेंटस में शर्ट के बटन के नीचे हुक से कनेक्ट करके मोबाइल छिपाया गया था.

मोबाइल परीक्षा केंद्र के भीतर कैसे पहुंचा?

इसी कारण मेटल डिटेक्टर की पकड़ से मोबाइल छिपकर अंदर एग्जाम हॉल तक पहुंच गया. चीटिंग में पकड़ी छात्रा से पूछताछ करने के साथ मामले की जांच की जा रही है. अभी जांच में सामने आया कि पकड़ी गई छात्रा का तीसरा अटेम्पट होने के कारण वह बहुत ज्यादा तनाव में थी. प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मोबाइल परीक्षा केंद्र के भीतर कैसे पहुंचा?

103 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा हुई थी आयोजित
बता दें कि राजधानी जयपुर में 103 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी. जयपुर में 91.66 फीसदी परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति रहीं. 37 हजार 128 में से 34 हजार 31 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 3097 अभ्यर्थियों की जयपुर में अनुपस्थिति रहीं.

जयपुर कलक्टर संदेश नायक ने एग्जाम सेंटर का विजिट किया था. अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेन्द्र वर्मा ने भी सेंटर्स का विजिट किया. केंद्रीय विद्यालय नंबर-1,2,3,4 पर बने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया.
साथ ही पोद्दार स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल आदर्श नगर, गांधी नगर, जवाहर नगर, आदर्श नगर, गांधी नगर पर बने सेंटर्स पर भी निरीक्षण किया गया था.

पिछली परीक्षा के मुकाबले कम हुआ अटेंडेंस ग्राफ

RE-NEET में पिछली परीक्षा के मुकाबले कम अटेंडेंस ग्राफ हुआ. 3 मई की परीक्षा में 97.72% अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे, जबकि जयपुर में आज 103 परीक्षा केन्द्रों पर 91.66% उपस्थिति रही.


पिछली बार 3 मई को 851 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे. आज बढ़कर 3097 अभ्यर्थी परीक्षा देने एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचे. जयपुर में RE-NEET के लिए 37 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे.

यह भी पढ़ें:झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

VKI में नकली खाद का भंडाफोड़, नमक से तैयार हो रहा था MOP, कृषि मंत्री ने लिया एक्शन

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

जयपुर से दरभंगा के लिए शुरू होगी नई ट्रेन, बिहारवासियों का लंबा इंतजार होगा खत्म

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

बीकानेर में अश्विनी वैष्णव और अर्जुनराम मेघवाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

Chittorgarh News: कुएं में मिला युवक का शव, पास घूम रहे थे 3 सांप

कोटा में जहरीले जीव के काटने से 2 वर्षीय मासूम की मौत, झाड़ फूंक में समय गंवाने से बिगड़ी हालत

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

TAGS:
Rajasthan Crime
jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल
Rajasthan Crime
2
Rajasthan Weather
3
Rajasthan news
4
cm bhajanlal sharma
5
Dungarpur news