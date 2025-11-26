राजस्थान का अनोखा बिड़ला मंदिर, जहां हर साल दर्शन करने आते हैं लाखों लोग

Birla Mandir Jaipur: जयपुर शहर में मोती डूंगरी की हरी-भरी तलहटी में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो लोकप्रिय रूप से बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है, कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है. ऊंचे भूभाग पर बना यह अपेक्षाकृत आधुनिक मंदिर, अपनी भव्यता और शांतिपूर्ण वातावरण के कारण पर्यटकों और भक्तों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है.

इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति बिड़ला परिवार द्वारा 1988 में करवाया गया था.

श्वेत संगमरमर की नायाब नक्काशी

बिड़ला मंदिर पूरी तरह से श्वेत संगमरमर से निर्मित है, जो इसे एक अलौकिक और शांत आभा प्रदान करता है. यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु, जिन्हें नारायण भी कहते हैं, और उनके साथ धन व सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को समर्पित है.

यह मंदिर कला की एक नायाब रचना है. इसकी दीवारों पर कई पौराणिक विषयों को शामिल करते हुए अति सुंदर नक्काशी और मूर्तियां उकेरी गई हैं. इन नक्काशी में हिंदू धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं और संतों को दर्शाया गया है.

रात की रोशनी में आकर्षण

दिन के उजाले में यह श्वेत मंदिर जितना शानदार दिखता है, रात के समय इस पर की गई कृत्रिम रौशनी इसे और भी बेहद आकर्षक बना देती है. रौशनी में नहाया मंदिर दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसका दृश्य देखने लायक होता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण गुरुवार का दिन यहां दर्शन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. मुख्य मंदिर परिसर के अतिरिक्त, यहां एक संग्रहालय भी है जो बिड़ला परिवार के पूर्वजों की यादगार और कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है. बिड़ला मंदिर जयपुर की स्थापत्य कला की विरासत में एक आधुनिक और शांत अध्याय जोड़ता है, जहां भक्ति और सुंदरता एक साथ मिलती है.

