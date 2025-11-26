Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान का अनोखा बिड़ला मंदिर, जहां हर साल दर्शन करने आते हैं लाखों लोग

Rajasthan news: जयपुर का बिड़ला मंदिर, मोती डूंगरी की तलहटी में श्वेत संगमरमर से बना है. 1988 में निर्मित यह मंदिर लक्ष्मी-नारायण को समर्पित है. इसकी सुंदर नक्काशी और रात की रौशनी इसे प्रमुख आकर्षण बनाती है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 26, 2025, 05:59 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 05:59 PM IST

Trending Photos

Rajasthan: पति के नौकरी पर जाने के बाद गैरमर्द के साथ अवैध संबंध बनाती थी पत्नी!
7 Photos
Rajasthan Crime

Rajasthan: पति के नौकरी पर जाने के बाद गैरमर्द के साथ अवैध संबंध बनाती थी पत्नी!

राजस्थान के इन इलाकों में 27-28 नवंबर को ठंडी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़े मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान के इन इलाकों में 27-28 नवंबर को ठंडी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़े मौसम का ताजा अपडेट

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डेंजर गांव कौन सा है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डेंजर गांव कौन सा है?

राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध
7 Photos
sirohi news

राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध

राजस्थान का अनोखा बिड़ला मंदिर, जहां हर साल दर्शन करने आते हैं लाखों लोग

Birla Mandir Jaipur: जयपुर शहर में मोती डूंगरी की हरी-भरी तलहटी में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो लोकप्रिय रूप से बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है, कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है. ऊंचे भूभाग पर बना यह अपेक्षाकृत आधुनिक मंदिर, अपनी भव्यता और शांतिपूर्ण वातावरण के कारण पर्यटकों और भक्तों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है.

इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति बिड़ला परिवार द्वारा 1988 में करवाया गया था.

श्वेत संगमरमर की नायाब नक्काशी
बिड़ला मंदिर पूरी तरह से श्वेत संगमरमर से निर्मित है, जो इसे एक अलौकिक और शांत आभा प्रदान करता है. यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु, जिन्हें नारायण भी कहते हैं, और उनके साथ धन व सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को समर्पित है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह मंदिर कला की एक नायाब रचना है. इसकी दीवारों पर कई पौराणिक विषयों को शामिल करते हुए अति सुंदर नक्काशी और मूर्तियां उकेरी गई हैं. इन नक्काशी में हिंदू धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं और संतों को दर्शाया गया है.

रात की रोशनी में आकर्षण
दिन के उजाले में यह श्वेत मंदिर जितना शानदार दिखता है, रात के समय इस पर की गई कृत्रिम रौशनी इसे और भी बेहद आकर्षक बना देती है. रौशनी में नहाया मंदिर दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसका दृश्य देखने लायक होता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण गुरुवार का दिन यहां दर्शन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. मुख्य मंदिर परिसर के अतिरिक्त, यहां एक संग्रहालय भी है जो बिड़ला परिवार के पूर्वजों की यादगार और कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है. बिड़ला मंदिर जयपुर की स्थापत्य कला की विरासत में एक आधुनिक और शांत अध्याय जोड़ता है, जहां भक्ति और सुंदरता एक साथ मिलती है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news