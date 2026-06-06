/बीसलपुर पाइप लाइन में फिर लीकेज, जयपुर की जलापूर्ति पर असर, बार-बार शटडाउन पर उठे सवाल

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए प्रमुख पेयजल स्रोत मानी जाने वाली बीसलपुर परियोजना एक बार फिर तकनीकी समस्या के कारण प्रभावित हो गई है. मुख्य राइजिंग पाइप लाइन में लीकेज होने के बाद परियोजना को अचानक शटडाउन करना पड़ा. इसके चलते जयपुर के लिए बीसलपुर से होने वाली पेयजल आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है.

जानकारी के अनुसार, सुरजपुरा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य पाइप लाइन में छेद होने के कारण मरम्मत कार्य शुरू किया गया है. इसके लिए लगभग 5 किलोमीटर पाइप लाइन को खाली किया जा रहा है.

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अचानक शटडाउन से पेयजल संकट की आशंका

भीषण गर्मी के बीच हुए इस शटडाउन ने राजधानी जयपुर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. जलदाय व्यवस्था से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अचानक हुई इस तकनीकी खराबी का असर शहर की जलापूर्ति पर पड़ सकता है.

शटडाउन के कारण जयपुर में आज शाम और अगले दिन सुबह की पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहने की संभावना है. हालांकि, जानकारों का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद नियमित जलापूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाएगा और अगले दिन सामान्य सप्लाई की उम्मीद है.

पहली बार नहीं, पहले भी कई बार बंद हुई परियोजना

बीसलपुर परियोजना में शटडाउन की यह घटना नई नहीं है. पिछले कई वर्षों से विशेषकर गर्मी के मौसम में पानी की बढ़ती मांग के बीच पाइप लाइन लीकेज और तकनीकी खराबी के कारण परियोजना को कई बार बंद करना पड़ा है.

जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 15 से अधिक बार शटडाउन लिया जा चुका है. इस वर्ष भी यह दूसरी बार है जब मुख्य पाइप लाइन में खराबी के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में पानी की मांग बढ़ने के साथ सप्लाई क्षमता बढ़ाने का दबाव भी इन समस्याओं का एक कारण बनता है.

शुद्ध पानी की सप्लाई पर करोड़ों का खर्च

बीसलपुर का पानी सुरजपुरा स्थित ट्रीटेड वाटर प्लांट में शुद्ध करने के बाद जयपुर भेजा जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में सरकार को हर महीने बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है.

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पानी को ट्रीट कर जयपुर तक पहुंचाने में हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपये बिजली पर खर्च होते हैं. वहीं, बीसलपुर डैम पर बिजली मद में करीब 2.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है. इस तरह कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपये प्रतिमाह खर्च किए जाते हैं.

सरकार 1 एमएलडी पानी के ट्रीटमेंट पर लगभग 2570 रुपये खर्च करती है. प्रतिदिन 650 एमएलडी पानी ट्रीट किया जाता है. इस हिसाब से प्रतिदिन लगभग 16.70 लाख रुपये, प्रतिमाह करीब 5.01 करोड़ रुपये और सालाना लगभग 60.13 करोड़ रुपये का खर्च आता है.

स्थायी समाधान के लिए दूसरी लाइन की जरूरत

बीसलपुर परियोजना में बार-बार आने वाली तकनीकी दिक्कतों के कारण जयपुर की जलापूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ रहा है. जल प्रबंधन से जुड़े जानकारों का मानना है कि शटडाउन और लीकेज की समस्या से स्थायी राहत तभी मिल सकेगी, जब बीसलपुर की दूसरी पाइप लाइन विकसित की जाएगी. फिलहाल, मरम्मत कार्य जारी है और संबंधित विभाग जलापूर्ति व्यवस्था को जल्द सामान्य करने के प्रयास में जुटा हुआ है.

FAQ

1. बीसलपुर पाइपलाइन में लीकेज कहां हुआ है?

सुरजपुरा के पास मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज होने के बाद मरम्मत कार्य जारी है.

2. क्या जयपुर की जलापूर्ति प्रभावित होगी?

विभागीय जानकारी के अनुसार, मरम्मत के दौरान कुछ क्षेत्रों में शाम और अगले दिन सुबह की जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है.

3. बीसलपुर परियोजना में बार-बार शटडाउन क्यों हो रहे हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, पाइपलाइन की तकनीकी खराबी, लीकेज और गर्मियों में बढ़ी पानी की मांग प्रमुख कारण हो सकते हैं.

4. बीसलपुर का पानी जयपुर तक कैसे पहुंचता है?

बीसलपुर बांध से पानी सुरजपुरा स्थित ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जाता है और वहां से पाइपलाइन के जरिए जयपुर भेजा जाता है.

5. इस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है?

जल प्रबंधन विशेषज्ञों का मानना है कि वैकल्पिक या दूसरी पाइपलाइन विकसित करने से बार-बार होने वाले शटडाउन और जलापूर्ति बाधित होने की समस्या कम हो सकती है.