/Rajasthan Politics: बीजेपी-कांग्रेस में फिर टकराव, दोनों दलों की ओर से प्रदर्शन, पुलिस के लिए चुनौती

Rajasthan Politics: राजधानी जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर सियासी टकराव की स्थिति बन रही है. दोनों दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर आमने-सामने नजर आएंगे. कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि और नीट पेपर लीक लेकर बीजेपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है. वही बीजेपी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करेगी. लगभग एक समय पर होने वाले इन प्रदर्शनों को लेकर पुलिस जयपुर शहर पुलिस के सामने चुनौती होने वाली है.

नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है. इस कड़ी में कांग्रेस ने आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है. कांग्रेस का आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बावजूद निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है. साथ ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार के आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

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क्या कहना है बीजेपी नेताओं का

वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी राहुल गांधी के बयान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. उसके साथी उनके कांग्रेस कार्यालय की और कुछ करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है. प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया जाएगा. बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है. कांग्रेस लगातार राजनीतिक स्तर गिराने का काम कर रही है और देशभक्ति से जुड़े व्यक्तित्वों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही है. बीजेपी इस प्रदर्शन को “सम्मान और राष्ट्रवाद की रक्षा” का आंदोलन बता रही है.



दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रदर्शन समय लगभग एक

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारी के सड़क पर उतरने को लेकर जयपुर शहर पुलिस के सामने अच्छी खासी चुनौती उत्पन्न होने वाली है. दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रदर्शन लगभग एक समय है, जिससे पुलिस को व्यापक इंतजाम करने होंगे ताकि दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो. इस बात को लेकर संभावना है कि पुलिस भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से पहले डेडीकेटिंग लगाकर रोक ले. भाई दूसरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी प्रदर्शन के दौरान आगे बढ़ने से रोकेगी.



शहर में यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर आमने-सामने होंगे. इससे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर दोनों दलों की महिला इकाइयों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था. उस दौरान कांग्रेस महिला कार्यकर्ता पीसीसी कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ी थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया था. वहीं बीजेपी महिला मोर्चा को भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से पहले रास्ते में रोक दिया गया था.