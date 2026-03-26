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Jaipur News: भाजपा की प्राथमिकता में नहीं है स्वास्थ्य विभाग, पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का सरकार पर बड़ा हमला

Rajasthan News: जयपुर में पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने IPD टॉवर के अधूरे काम, MRI मशीनों के लिए हीलियम की कमी और 25 लाख के मुफ्त इलाज वाली योजना की सुस्ती पर सरकार को घेरा और इसे जनविरोधी बताया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 26, 2026, 04:05 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 04:05 PM IST

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Jaipur News: भाजपा की प्राथमिकता में नहीं है स्वास्थ्य विभाग, पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का सरकार पर बड़ा हमला

Jaipur News: राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता सूची से गायब है.

सिंगल इंजन बनाम डबल इंजन की स्वास्थ्य सेवाएं
रघु शर्मा ने कांग्रेस शासन की उपलब्धियों की तुलना वर्तमान स्थिति से करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 25 लाख तक का कैशलेस इलाज, निशुल्क दवा और जांच योजना से राजस्थान को देश में सिरमौर बनाया था, लेकिन वर्तमान 'डबल इंजन' सरकार ने राइट टू हेल्थ (RTH) को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि IPD टॉवर का काम ढाई साल बाद भी अधूरा है. कांग्रेस के समय स्वीकृत हुए जिला अस्पतालों और 17 मेडिकल कॉलेजों के विस्तार कार्य को भी वर्तमान सरकार आगे नहीं बढ़ा रही है.

MRI और हीलियम संकट पर घेरा
रघु शर्मा ने सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में अपने व्यक्तिगत अनुभव का हवाला देते हुए व्यवस्थाओं की पोल खोली.उन्होंने बताया कि SMS अस्पताल में MRI कराने के लिए मरीजों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. साथ ही उन्होंने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि प्रदेश में कितनी मशीनों के लिए हीलियम का पर्याप्त स्टॉक है? उन्होंने चेतावनी दी कि बिना उचित प्रबंधन और हीलियम के आयात के MRI सुविधाएं ठप हो जाएंगी.

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कोविड मॉडल और ऑक्सीजन प्लांट्स की अनदेखी
रघु शर्मा ने कहा कि जिस राजस्थान मॉडल की तारीफ प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान की थी, आज उस ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में करोड़ों की लागत से लगे ऑक्सीजन प्लांट आज रखरखाव के अभाव में धूल फांक रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू RGHS योजना को लेकर भी उन्होंने सरकार को पूरी तरह विफल बताया.

जनहित में सरकार से सवाल
पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सवाल राजनीति के लिए नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में पूछे जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'गंभीर बीमारियों में लोगों के घर बिक जाते हैं, इसीलिए हम 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना लाए थे, जिसे यह सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है.'

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