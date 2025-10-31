बीजेपी नेता की कहानी, 3 बच्चे होने के चलते टिकट हो गया था कैंसिल, टेंशन से 5 किलो वजन हो गया था कम

Jaipur News : तीन दशक से भाजपा से जुड़े नरेंद्र चावरिया की कहानी बताती हैं की 2020 में जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 147 से उन्हें पार्टी टिकट मिल गया था. नामांकन दाखिल कर प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर टिकट बदल गया वजह थी उनकी तीन संतानें, नोमिनेशन के बाद जब पता चला कि टिकट रद्द हुआ है. तो मानो सब खत्म हो गया.

चावरिया याद करते हैं. तीन महीने तक सदमे में रहा, पांच किलो वजन कम हो गया.अब जब सरकार इस नियम को हटाने पर विचार कर रही है, तो उनके भीतर फिर से उम्मीद की लौ जल उठी है. यदि नियम हटता है, तो पंचायत और निकायों में चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नए चेहरे उभर सकेंगे.

पूर्व लॉ डायरेक्टर अशोक सिंह बताते हैं की वर्तमान में पंचायत और निकायों में तीसरी संतान होने पर चुनाव लडने की शिकायतों की फेरिहस्त लंबी हैं. अब उनकी जांच करते करते पांच साल का समय निकल जाता हैं. जब तक कार्यकाल पूरा हो जाता हैं. प्रदेश में पंचायत चुनाव में तीन संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यह प्रतिबंध नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि साल 2002 में दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने का कानून लाया गया.

इसमें प्रावधान किया गया कि सरकारी नौकरी लगने के बाद भी तीसरा बच्चा होता है तो उसका 5 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होगा. नौकरी में रहते हुए तीन से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो कंपलसरी रिटायरमेंट देने का नियम भी बनाया गया. हालांकि तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने 2018 में इस नियम को खत्म करने की घोषणा की थी. 5 साल तक प्रमोशन रोकने के नियम में भी शिथिलता देकर इसे 3 साल कर दिया था. अब न तो प्रमोशन रुकेगा, न ही सेवा पर कोई असर पड़ेगा. फिर सवाल यही उठता है जब सरकारी अधिकारी के तीन बच्चे स्वीकार्य हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि पर रोक क्यों ?

क्या कहता है नियम ?

27 नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के तीसरा बच्चा है तो वह निकाय-पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता.

अगर किसी ने गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ लिया और बाद में साबित हो जाए तो पद चला जाता है। जेल भी होती है.

सरकार ने पंचायती राज और नगरपालिका कानूनों में संशोधन करके 27 नवंबर 1995 के बाद दो से ज्यादा संतान होने वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया था.

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में अयोग्य के प्रावधान में इसे जोड़ा हुआ है.

27 नवंबर 1995 से पहले किसी के चाहे कितने ही बच्चे हों, उसे चुनाव लड़ने की छूट है, उस पर बाध्यता लागू नहीं होती है.

27 नवंबर 1995 के पहले से एक बच्चा है, फिर दूसरी बार जुड़वां बच्चे पैदा हो गए तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। जुड़वां बच्चों को एक ही इकाई माना जाएगा.

किसी के तीन बच्चे हैं और एक बच्चा गोद दे दिया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। गोद दिए हुए बच्चे को भी गिना जाएगा.

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा की निकाय और पंचायती राज के चुनाव लड़ने वालों की ओर से यह मांग उठाई जा रही है. अब पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग से इस विषय पर अनौपचारिक रिपोर्ट मांगी जा चुकी है. अगर सहमति बनती है तो कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा और 2025-26 के पंचायत चुनाव से पहले अधिनियम में संशोधन संभव है. क्योंकि यदि मांग उठाई जाती हैं तो उस पर विचार तो करना पड़ेगा। कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों में ज्यादा भेदभाव नहीं किया जा सकता. जब एक को राहत मिली है तो दूसरे को भी राहत मिलनी चाहिए.

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से एक बार चर्चा हो चुकी हैं. उनका मानना था कि एक बार सबसे राय ली जाए. निर्णय तो अंतिम रूप से सरकार के स्तर पर होना है. एक बार सबसे चर्चा के बाद जो भी उचित होगा वह निर्णय लिया जाएगा. दरअसल यह नियम 1994-95 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार ने लागू किया था. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते. इसमें चुनाव जीतने के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर पद से हटाने का प्रावधान भी है.एक निश्चित तारीख के बाद

बहरहाल, यह बदलाव स्थानीय राजनीति की बनावट बदल सकता है. ग्रामीण इलाकों में बड़े परिवार आम हैं, और योग्य उम्मीदवार केवल तीसरी संतान की वजह से अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं.यदि नियम हटता है, तो पंचायत और निकायों में चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नए चेहरे उभर सकेंगे.हालांकि, जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर अब भी तर्क देते हैं कि जनप्रतिनिधि समाज के रोल मॉडल होते हैं, उन पर अनुशासन की शर्तें बनी रहनी चाहिए.

