/राजस्थान में महिला आरक्षण पर बवाल! रोकी गई पदयात्रा, पुलिस से भिड़ीं BJP महिला कार्यकर्ता

Rajasthan Politics: जयपुर में महिला आरक्षण को लेकर BJP महिला मोर्चा ने आक्रोश रैली निकाली. CM भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं का आक्रोश अब ज्वाला बनेगा. पुलिस से झड़प के बाद माहौल गरमा गया.
Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर शुरू हो गई है. जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने जन आक्रोश सम्मेलन और पदयात्रा निकालकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं का यह आक्रोश अब ज्वाला बनेगा और महिला विरोधी मानसिकता वालों को सबक सिखाया जाएगा.
महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है और अब इसकी गूंज राजस्थान में भी तेज हो गई है. जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में जन आक्रोश सम्मेलन आयोजित किया और कांग्रेस के खिलाफ पैदल मार्च निकाला. इस प्रदर्शन ने राजधानी की सियासत का तापमान बढ़ा दिया. पदयात्रा की शुरुआत बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया. बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता हाथों में बैनर, तख्तियां और नारों के साथ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ीं.
आक्रोश आने वाले समय में ज्वाला बनेगा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 17 अप्रैल के लिए पछताना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश की महिला जाग गई है, उसको हक चाहिए. जयपुर की सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का जनसैलाब इस बात का संकेत है कि देश की आधी आबादी अब अपने अधिकारों के लिए जाग चुकी है. आज मातृशक्ति अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी है. यह आक्रोश आने वाले समय में ज्वाला बनेगा. महिला विरोधी मानसिकता वालों को सबक सिखाना होगा. .
महिलाओं को उनका हक जरूर मिलेगा
सीएम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को उनका हक देने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है. मोदी है तो मुमकिन है. महिलाओं को उनका हक जरूर मिलेगा. लेकिन जो लोग महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं, उनसे सवाल पूछना होगा. संसद में उठी आशंकाओं का गृहमंत्री ने एक एक कर जवाब दिया कि किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन विपक्ष को तो महिलाओं का विरोध करना था और उन्होंने बता दिया कि इसकी मानसिकता कितनी खराब है. अब महिलाओं काे ज्वाला बनकर काम करना होगा.
कांग्रेस ने महिलाओं के इस अधिकार को छीनने का काम किया
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब पूरा देश महिला आरक्षण का स्वागत कर रहा था, तब कांग्रेस ने महिलाओं के इस अधिकार को छीनने का काम किया. हमारी नारी का अपमान हुआ है, भारत की बेटी का अपमान हुआ है. राजस्थान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. घर-घर जाकर बताना है कि किसने महिलाओं का हक छीना. दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक इस मुद्दे को पहुंचाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई अब हर घर तक जाएगी.
पदयात्रा में प्रदेशभर से आई महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया
जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा और महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से महिला आक्रोश पदयात्रा रवाना हुई. पदयात्रा में प्रदेशभर से आई महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. सांसद मंजू शर्मा और अन्य बीजेपी नेताओं ने ने इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई बताते हुए संघर्ष करने की बात कही. उन्होंने कहा कि आज से शुरू हुई यह लड़ाई जब तक जारी रहेगी तब तक महिलाओं को आरक्षण के रूप में उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता.
कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक
जैसे ही पदयात्रा गर्वनमेंट प्रेस चौराहे से आगे पहुंची पुलिस ने कमिश्नरेट के सामने बैरिकेडिंग लगाकर जुलूस को रोक दिया. इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश भी की. इस दौरान नारेबाजी तेज हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा समेत कई कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ती नजर आईं.
बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के मुद्दों पर राजनीति की, लेकिन उन्हें वास्तविक अधिकार देने से पीछे हटती रही. वहीं पार्टी अब इस मुद्दे को प्रदेशभर में जन आंदोलन बनाने की तैयारी में है. इधर जयपुर में हुए इस शक्ति प्रदर्शन के बाद साफ है कि बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना चुकी है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजस्थान की राजनीति में और गर्मा सकता है.
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