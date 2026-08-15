/जयपुर में 2 दिन बंद रहेंगे कई रास्ते! 15 और 16 अगस्त को घर से निकलने से पहले जरूर देख लें ये ट्रैफिक प्लान

Jaipur Teej Procession 2026 Traffic Diversion: जयपुर शहर में तीज पर्व के अवसर पर शनिवार और रविवार को तीज की सवारी निकाली जाएगी. 15 अगस्त को शाम 6 बजे तीज माता की सवारी निकलेगी, वहीं,16 अगस्त को बूढ़ी तीज की सवारी का आयोजन होगा. सवारी के दौरान चारदीवारी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है.

सिटी पैलेस की ओर जाने वाले रास्तों पर रोक

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तीज माता की सवारी के दौरान पुराने पुलिस मुख्यालय के पीछे और जलेब चौक से होकर सामान्य यातायात को सिटी पैलेस की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह आतिश मार्केट और सार्दुल सिंह की नाल की तरफ से भी किसी तरह के वाहन सिटी पैलेस की ओर नहीं आ-जा सकेंगे.

चीनी की बुर्ज की तरफ से आने वाले वाहनों को भी आतिश बाजार और सिटी पैलेस की ओर जाने की अनुमति नहीं रहेगी. इन मार्गों पर यातायात को स्थिति के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा.

चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया पर डायवर्जन

रामनिवास बाग चौराहा और न्यूगेट चौराहा से चौड़ा रास्ता की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा. वहीं बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ आने वाले वाहनों को बड़ी चौपड़ से ही डायवर्ट किया जाएगा.

तीज माता की सवारी के त्रिपोलिया से निकलने के बाद चौड़ा रास्ता की ओर से आने वाले वाहनों को त्रिपोलिया से बड़ी चौपड़ की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. सवारी के त्रिपोलिया गेट से बाहर आने से पहले छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ जाने वाले यातायात को भी वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा.

छोटी चौपड़ से चौगान तक बदलेगा ट्रैफिक रूट

तीज माता की सवारी छोटी चौपड़ पहुंचने से पहले अजमेरी गेट, संजय सर्किल और चौगान चौराहा से छोटी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा बारह भाइयों का चौराहा, लंगर के बालाजी और ब्रह्मपुरी बस स्टैंड से चौगान चौराहा की ओर आने वाले वाहनों को भी समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा.

ताल कटोरा रोड पर भी रहेगी व्यवस्था

सवारी के ताल कटोरा रोड पर पहुंचने से पहले पौंड्रिक उद्यान की तरफ से आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट किया जाएगा. तीज सवारी के दौरान परकोटा क्षेत्र में सभी प्रकार की बस, मिनी बस और बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह निषेध रहेगा.

दोपहर 3 बजे बाद पार्किंग पर रोक

यातायात व्यवस्था के तहत त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम और ताल कटोरा रोड तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग दोपहर 3 बजे के बाद निषेध रहेगी. तीज की सवारी के दौरान वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक और समानांतर मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.