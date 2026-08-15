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जयपुर में 2 दिन बंद रहेंगे कई रास्ते! 15 और 16 अगस्त को घर से निकलने से पहले जरूर देख लें ये ट्रैफिक प्लान

Jaipur Teej Procession 2026 Traffic Diversion: जयपुर में 15 और 16 अगस्त को तीज व बूढ़ी तीज की सवारी निकलेगी. इसके चलते चारदीवारी में ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी. कई रास्तों पर डायवर्जन रहेगा, बस-मिनी बस व बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक होगी और दोपहर 3 बजे बाद कुछ मार्गों पर पार्किंग भी बंद रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Sharma
Published:Aug 15, 2026, 07:23 AM IST | Updated:Aug 15, 2026, 07:23 AM IST
जयपुर में 2 दिन बंद रहेंगे कई रास्ते! 15 और 16 अगस्त को घर से निकलने से पहले जरूर देख लें ये ट्रैफिक प्लान
Image Credit: AI Generated

Jaipur Teej Procession 2026 Traffic Diversion: जयपुर शहर में तीज पर्व के अवसर पर शनिवार और रविवार को तीज की सवारी निकाली जाएगी. 15 अगस्त को शाम 6 बजे तीज माता की सवारी निकलेगी, वहीं,16 अगस्त को बूढ़ी तीज की सवारी का आयोजन होगा. सवारी के दौरान चारदीवारी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है.

सिटी पैलेस की ओर जाने वाले रास्तों पर रोक

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तीज माता की सवारी के दौरान पुराने पुलिस मुख्यालय के पीछे और जलेब चौक से होकर सामान्य यातायात को सिटी पैलेस की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह आतिश मार्केट और सार्दुल सिंह की नाल की तरफ से भी किसी तरह के वाहन सिटी पैलेस की ओर नहीं आ-जा सकेंगे.

चीनी की बुर्ज की तरफ से आने वाले वाहनों को भी आतिश बाजार और सिटी पैलेस की ओर जाने की अनुमति नहीं रहेगी. इन मार्गों पर यातायात को स्थिति के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा.

चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया पर डायवर्जन

रामनिवास बाग चौराहा और न्यूगेट चौराहा से चौड़ा रास्ता की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा. वहीं बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ आने वाले वाहनों को बड़ी चौपड़ से ही डायवर्ट किया जाएगा.

तीज माता की सवारी के त्रिपोलिया से निकलने के बाद चौड़ा रास्ता की ओर से आने वाले वाहनों को त्रिपोलिया से बड़ी चौपड़ की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. सवारी के त्रिपोलिया गेट से बाहर आने से पहले छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ जाने वाले यातायात को भी वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा.

छोटी चौपड़ से चौगान तक बदलेगा ट्रैफिक रूट

तीज माता की सवारी छोटी चौपड़ पहुंचने से पहले अजमेरी गेट, संजय सर्किल और चौगान चौराहा से छोटी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा बारह भाइयों का चौराहा, लंगर के बालाजी और ब्रह्मपुरी बस स्टैंड से चौगान चौराहा की ओर आने वाले वाहनों को भी समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा.

ताल कटोरा रोड पर भी रहेगी व्यवस्था

सवारी के ताल कटोरा रोड पर पहुंचने से पहले पौंड्रिक उद्यान की तरफ से आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट किया जाएगा. तीज सवारी के दौरान परकोटा क्षेत्र में सभी प्रकार की बस, मिनी बस और बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह निषेध रहेगा.

दोपहर 3 बजे बाद पार्किंग पर रोक

यातायात व्यवस्था के तहत त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम और ताल कटोरा रोड तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग दोपहर 3 बजे के बाद निषेध रहेगी. तीज की सवारी के दौरान वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक और समानांतर मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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