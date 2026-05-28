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जयपुर के मुहाना में चला बुलडोजर, हिस्ट्रीशीटर का ‘अवैध साम्राज्य’ मिनटों में मलबे में तब्दील

Jaipur News: जयपुर के मुहाना इलाके में हिस्ट्रीशीटर शंकर उर्फ शंकर लुहार के 2 करोड़ रुपये के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला. JDA और जयपुर साउथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 13 साल पुराना अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: May 28, 2026, 08:10 AM|Updated: May 28, 2026, 08:10 AM
जयपुर के मुहाना में चला बुलडोजर, हिस्ट्रीशीटर का ‘अवैध साम्राज्य’ मिनटों में मलबे में तब्दील
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजधानी जयपुर में अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. जयपुर साउथ जिला पुलिस और जेडीए प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुहाना इलाके में हिस्ट्रीशीटर शंकर उर्फ शंकर लुहार के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती.

2 करोड़ की सरकारी जमीन पर था कब्जा
जानकारी के अनुसार हिस्ट्रीशीटर शंकर उर्फ शंकर लुहार ने डिग्गी रोड स्थित करीब 200 वर्ग गज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था. इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. आरोपी पिछले 12 से 13 वर्षों से यहां अवैध निर्माण कर कब्जा जमाए हुए था.

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जेडीए और पुलिस की टीम सुबह मौके पर पहुंची और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई. कुछ ही देर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा रही.

इलाके में फैला रखी थी दहशत
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ चोरी, नकबजनी, मारपीट और धमकी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. हिस्ट्रीशीटर इलाके में लोगों को डराकर और धमकाकर अपना प्रभाव बनाए रखता था. स्थानीय लोग लंबे समय से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अब सख्त अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

डीसीपी साउथ की निगरानी में हुई कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई डीसीपी साउथ राजर्षि राज के सुपरविजन में की गई. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर अभियान की मॉनिटरिंग की.

राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेशभर में हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार ध्वस्त किया जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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