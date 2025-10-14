Gold Silver Prices Update: त्योहारी मांग से जयपुर सर्राफा बाजार चमका. शुद्ध सोना 2.21% उछलकर ₹1,35,500/10g हुआ, वहीं चांदी में भी 4.16% की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई.
Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर, राजस्थान. त्योहारी मांग और वैश्विक बाजार में मजबूत संकेतों के कारण आज (14 अक्टूबर, 2025) जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है. निवेश और आभूषणों की खरीदारी में आई तेज़ी ने दोनों कीमती धातुओं को नई ऊंचाइयां दी हैं.
सोने की कीमत
शुद्ध सोने (Pure Gold) की कीमतों में कल के मुकाबले आज +2.21% का जबरदस्त सकारात्मक बदलाव देखा गया है. शुद्ध सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,35,500 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि कल यह ₹1,32,571 था.
विभिन्न शुद्धताओं के खुदरा दाम (प्रति 10 ग्राम):
शुद्धता आज का भाव (₹)
24 कैरेट (99.9% शुद्धता)₹1,34,957
22 कैरेट (आभूषणों के लिए)₹1,24,331
18 कैरेट₹1,01,726
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि करवा चौथ और दीपावली की आसन्न मांग के कारण सोने में यह तेजी बरकरार रह सकती है.
चांदी के भी दाम बढ़े
सोने के साथ-साथ चांदी ने भी आज ऐतिहासिक तेजी दर्ज की है. चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले आज +4.16% का भारी उछाल आया है, जो औद्योगिक और निवेश मांग की मजबूती को दर्शाता है. कल चांदी का भाव प्रति ग्राम ₹164.94 था, जो आज बढ़कर ₹171.80 प्रति ग्राम हो गया है.
आज चांदी के खुदरा दाम (प्रति किलोग्राम):
मात्रा आज की दर (₹)
1 किलोग्राम₹1,71,804
100 ग्राम₹17,180.40
10 ग्राम₹1,718.04
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितता और रुपये की अस्थिरता के चलते निवेशकों का रुझान सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ा है, जिससे कीमतों में यह लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है.
