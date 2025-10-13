दीवाली से पहले सोना हुआ और महंगा! जयपुर में आज शुद्ध 10 ग्राम गोल्ड का भाव ₹1,32,571, जानें क्या है चांदी के लेटेस्ट अपडेट

Zee Rajasthan
Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 13, 2025, 10:41 AM IST | Updated: Oct 13, 2025, 10:41 AM IST

Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर में त्योहारी सीजन और ग्लोबल बाजार के मजबूत संकेतों के बीच, आज (13 अक्टूबर, 2025) जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है. निवेशकों के बढ़ते रुझान और आभूषणों की मांग ने दोनों कीमती धातुओं को नई ऊंचाइयां दी हैं.

सोने की कीमतों में 0.27% का इजाफा
शुद्ध सोने (Pure Gold) की कीमतों में आज 0.27% का सकारात्मक बदलाव देखा गया है. कल के मुकाबले सोने के दाम ऊपर चढ़े हैं, जिससे यह एक बार फिर अपने रिकॉर्ड स्तरों की ओर बढ़ रहा है. प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का आज का भाव (Pure Gold Price Today): ₹1,32,571 रहा. कल का भाव (Yesterday’s Price): ₹1,32,207 था.

इस उछाल के बाद, विभिन्न शुद्धताओं के खुदरा दाम इस प्रकार हैं:

24 कैरेट सोने की कीमत (99.9% शुद्धता): ₹1,32,040 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने की कीमत (आभूषणों के लिए): ₹1,21,644 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने की कीमत: ₹99,528 प्रति 10 ग्राम

ज्वैलर्स का मानना है कि करवा चौथ और दीपावली की आसन्न मांग के कारण सोने में यह तेजी बरकरार रह सकती है.

चांदी की कीमत
सोने के साथ-साथ चांदी ने भी अपनी चमक बरकरार रखी है. चांदी की कीमतों में आज 0.19% का हल्का उछाल दर्ज किया गया, जो दर्शाता है कि औद्योगिक और निवेश मांग मजबूत बनी हुई है.

आज चांदी के खुदरा दाम इस प्रकार हैं:

1 किलोग्राम चांदी की दर: ₹1,64,944

100 ग्राम चांदी की दर: ₹16,494.36

10 ग्राम चांदी की दर: ₹1,649.44

कल 1 ग्राम चांदी का भाव ₹164.63 था, जो आज बढ़कर ₹164.94 प्रति ग्राम हो गया है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, ग्लोबल अनिश्चितता और डॉलर के मुकाबले रुपये की अस्थिरता के कारण निवेशक सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इन कीमती धातुओं में लगातार तेजी देखने को मिल रही है.

