Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में सोना-चांदी दोनों हुए महंगे, गोल्ड ₹1.32 लाख के पार, जानें क्या है आज के लेटेस्ट रेट

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज सोना (+0.56%) और चांदी (+1.82%) दोनों चमके. 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,32,283 प्रति 10 ग्राम हो गया. चांदी ₹1,60,040 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो त्योहारी मांग और मजबूत निवेश का संकेत है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 09, 2025, 09:12 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 09:12 AM IST

Trending Photos

Photos: हंसी-खुशी घर से निकले 3 घरों के बेटे, वापस लौटे शव, बहनों की चीखों से गूंज उठा गांव
11 Photos
Sri Ganganagar News

Photos: हंसी-खुशी घर से निकले 3 घरों के बेटे, वापस लौटे शव, बहनों की चीखों से गूंज उठा गांव

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन बड़े शहरों में चेतावनी जारी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन बड़े शहरों में चेतावनी जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

इस तरह बनाएं मारवाड़ी गट्टे की खिचड़ी, नोट करें रेसिपी
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी गट्टे की खिचड़ी, नोट करें रेसिपी

राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी

जयपुर में सोना-चांदी दोनों हुए महंगे, गोल्ड ₹1.32 लाख के पार, जानें क्या है आज के लेटेस्ट रेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज, 9 अक्टूबर 2025 को, जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों के लिए एक मजबूत दिन रहा. कल के मुकाबले जहां शुद्ध सोने के दाम बढ़े हैं, वहीं चांदी के भाव में भी अच्छी-खासी उछाल दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और व्यापारियों दोनों के चेहरे पर खुशी दिखी.

सोना हुआ महंगा
आज जयपुर में शुद्ध 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) की कीमत में +0.56% की बढ़ोतरी हुई है. यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मजबूत संकेतों और आगामी त्योहारी सीज़न के कारण आई है.प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज ₹1,32,283 रहा. जबकि यह कल के भाव ₹1,31,549 से ₹734 अधिक है.

सोने की अन्य शुद्धताओं के खुदरा दाम भी ऊंचे रहे:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

24 कैरेट सोने का खुदरा भाव: ₹1,31,753 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने (आभूषणों के लिए) का दाम: ₹1,21,380 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का दाम: ₹99,311 प्रति 10 ग्राम

चांदी की कीमत
सोने के साथ-साथ चांदी ने भी आज निवेशकों को चौंकाया. चांदी के भावों में सोने से भी ज्यादा तेज उछाल (+1.82%) आई है, जो औद्योगिक मांग में सुधार और निवेश के रूप में चांदी के बढ़ते आकर्षण का संकेत देती है.चांदी के नए दाम इस प्रकार दर्ज किए गए-

एक ग्राम चांदी का दाम आज: ₹160.04 रहा, जो कल के ₹157.18 से लगभग ₹2.86 अधिक है.

10 ग्राम चांदी का दाम: ₹1,600.40

1 किलोग्राम चांदी का दाम: ₹1,60,040

कुल मिलाकर, आज जयपुर का बुलियन बाजार पूरी तरह से सकारात्मक रुझान के साथ कारोबार कर रहा है. यह वृद्धि दर्शाती है कि कीमती धातुओं में निवेश का माहौल मजबूत बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news