जयपुर में सोना-चांदी दोनों हुए महंगे, गोल्ड ₹1.32 लाख के पार, जानें क्या है आज के लेटेस्ट रेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज, 9 अक्टूबर 2025 को, जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों के लिए एक मजबूत दिन रहा. कल के मुकाबले जहां शुद्ध सोने के दाम बढ़े हैं, वहीं चांदी के भाव में भी अच्छी-खासी उछाल दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और व्यापारियों दोनों के चेहरे पर खुशी दिखी.

सोना हुआ महंगा

आज जयपुर में शुद्ध 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) की कीमत में +0.56% की बढ़ोतरी हुई है. यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मजबूत संकेतों और आगामी त्योहारी सीज़न के कारण आई है.प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज ₹1,32,283 रहा. जबकि यह कल के भाव ₹1,31,549 से ₹734 अधिक है.

सोने की अन्य शुद्धताओं के खुदरा दाम भी ऊंचे रहे:

24 कैरेट सोने का खुदरा भाव: ₹1,31,753 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने (आभूषणों के लिए) का दाम: ₹1,21,380 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का दाम: ₹99,311 प्रति 10 ग्राम

चांदी की कीमत

सोने के साथ-साथ चांदी ने भी आज निवेशकों को चौंकाया. चांदी के भावों में सोने से भी ज्यादा तेज उछाल (+1.82%) आई है, जो औद्योगिक मांग में सुधार और निवेश के रूप में चांदी के बढ़ते आकर्षण का संकेत देती है.चांदी के नए दाम इस प्रकार दर्ज किए गए-

एक ग्राम चांदी का दाम आज: ₹160.04 रहा, जो कल के ₹157.18 से लगभग ₹2.86 अधिक है.

10 ग्राम चांदी का दाम: ₹1,600.40

1 किलोग्राम चांदी का दाम: ₹1,60,040

कुल मिलाकर, आज जयपुर का बुलियन बाजार पूरी तरह से सकारात्मक रुझान के साथ कारोबार कर रहा है. यह वृद्धि दर्शाती है कि कीमती धातुओं में निवेश का माहौल मजबूत बना हुआ है.

