जयपुर में त्योहार से पहले सोना हुआ महंगा, जानें क्या है चांदी के नए भाव

Jaipur Gold Silver Prices: आज, 6 अक्टूबर 2025 को, जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला. पिछले दिन की स्थिरता के बाद, आज दोनों कीमती धातुओं के दाम बढ़ गए हैं, जिससे बाजार में हल्की हलचल है.

सोने की चमक बढ़ी

शुद्ध 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) की कीमतों में आज प्रति 10 ग्राम पर +0.47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. आज शुद्ध सोने का भाव ₹1,28,503 प्रति 10 ग्राम रहा, जो कल के भाव ₹1,27,898 से अधिक है.

अलग-अलग कैरेट के सोने के खुदरा दाम इस प्रकार हैं:

24 कैरेट सोने का खुदरा भाव: ₹1,27,988 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने (आभूषणों के लिए) का दाम: ₹1,17,911 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का दाम: ₹96,474 प्रति 10 ग्राम

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल ट्रेंड और त्योहारी मांग के चलते कीमतों में यह इजाफा देखने को मिल रहा है. कीमतों में तेजी के बावजूद, यह खरीदारी के लिए एक अच्छा समय हो सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में मांग बढ़ने पर कीमतों में और उछाल आ सकता है.

चांदी भी हुई थोड़ी महंगी

सोने की तरह, चांदी के बाजार में भी आज तेजी आई है. चांदी की कीमतों में +0.39% की वृद्धि हुई है, जो औद्योगिक मांग की मजबूती को दिखाती है.

आज जयपुर में चांदी के नए भाव इस प्रकार हैं:

10 ग्राम चांदी का दाम: ₹1,578.63

1 किलोग्राम चांदी का दाम: ₹1,57,863

चांदी में आई यह वृद्धि दर्शाती है कि औद्योगिक मांग और निवेश दोनों ही मजबूत बने हुए हैं. कुल मिलाकर, जयपुर का बुलियन बाजार आज तेजी के साथ खुला है, जो खरीदारों के लिए थोड़ा महंगा लेकिन निवेशकों के लिए उत्साहजनक है.

