Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में त्योहार से पहले सोना हुआ महंगा, जानें क्या है चांदी के नए भाव

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज सोने-चांदी के दाम बढ़े हैं. 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,28,503 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,578.63 प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गई है, जो कल से अधिक है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 06, 2025, 09:13 AM IST | Updated: Oct 06, 2025, 09:13 AM IST

Trending Photos

उदयपुर में फिर से लगी बारिश की झड़ी, आगे दो दिनों तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

उदयपुर में फिर से लगी बारिश की झड़ी, आगे दो दिनों तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी

चूरू में भीषण बारिश के साथ तेज हवा का कहर, भारी से अति भारी बौछारों का अलर्ट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

चूरू में भीषण बारिश के साथ तेज हवा का कहर, भारी से अति भारी बौछारों का अलर्ट

बारिश में भीगी राजधानी, जयपुर के लिए अभी-अभी जारी हुआ अलर्ट, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
6 Photos
jaipur weather update

बारिश में भीगी राजधानी, जयपुर के लिए अभी-अभी जारी हुआ अलर्ट, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

भयंकर बारिश से भीग रहा सीकर, दो दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

भयंकर बारिश से भीग रहा सीकर, दो दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

जयपुर में त्योहार से पहले सोना हुआ महंगा, जानें क्या है चांदी के नए भाव

Jaipur Gold Silver Prices: आज, 6 अक्टूबर 2025 को, जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला. पिछले दिन की स्थिरता के बाद, आज दोनों कीमती धातुओं के दाम बढ़ गए हैं, जिससे बाजार में हल्की हलचल है.

सोने की चमक बढ़ी
शुद्ध 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) की कीमतों में आज प्रति 10 ग्राम पर +0.47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. आज शुद्ध सोने का भाव ₹1,28,503 प्रति 10 ग्राम रहा, जो कल के भाव ₹1,27,898 से अधिक है.

अलग-अलग कैरेट के सोने के खुदरा दाम इस प्रकार हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

24 कैरेट सोने का खुदरा भाव: ₹1,27,988 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने (आभूषणों के लिए) का दाम: ₹1,17,911 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का दाम: ₹96,474 प्रति 10 ग्राम

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल ट्रेंड और त्योहारी मांग के चलते कीमतों में यह इजाफा देखने को मिल रहा है. कीमतों में तेजी के बावजूद, यह खरीदारी के लिए एक अच्छा समय हो सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में मांग बढ़ने पर कीमतों में और उछाल आ सकता है.

चांदी भी हुई थोड़ी महंगी
सोने की तरह, चांदी के बाजार में भी आज तेजी आई है. चांदी की कीमतों में +0.39% की वृद्धि हुई है, जो औद्योगिक मांग की मजबूती को दिखाती है.

आज जयपुर में चांदी के नए भाव इस प्रकार हैं:

10 ग्राम चांदी का दाम: ₹1,578.63

1 किलोग्राम चांदी का दाम: ₹1,57,863

चांदी में आई यह वृद्धि दर्शाती है कि औद्योगिक मांग और निवेश दोनों ही मजबूत बने हुए हैं. कुल मिलाकर, जयपुर का बुलियन बाजार आज तेजी के साथ खुला है, जो खरीदारों के लिए थोड़ा महंगा लेकिन निवेशकों के लिए उत्साहजनक है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news