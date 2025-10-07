Jaipur Gold Silver Prices: आज, 7 अक्टूबर 2025 को, जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है. कल की कीमतों के मुकाबले आज दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, जिससे बाजार में रौनक और निवेशकों में उत्साह है.

सोने की कीमत में भारी उछाल

आज जयपुर में शुद्ध 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) की कीमत में +1.65% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज ₹1,30,629 रहा, जो कल के भाव ₹1,28,503 से ₹2,126 अधिक है. यह वृद्धि ग्लोबल मार्केट के मजबूत संकेतों को दर्शाती है.

अन्य शुद्धता वाले सोने के खुदरा दाम भी बढ़े हैं:

24 कैरेट सोने का खुदरा भाव: ₹1,30,106 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने (आभूषणों के लिए) का दाम: ₹1,19,862 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का दाम: ₹98,070 प्रति 10 ग्राम

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यह तेज उछाल निवेशकों की बढ़ती रुचि और आगामी त्योहारी सीजन की मांग के कारण आया है. सोने में इतनी बड़ी बढ़ोतरी खरीदारों के लिए थोड़ी महंगी साबित हो सकती है, लेकिन यह बाजार की मजबूती को दिखाता है.

चांदी भी हुई महंगी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी बरकरार है. आज चांदी के भाव में +0.62% की वृद्धि हुई है, जो औद्योगिक और निवेश दोनों तरह की मांग को मजबूत करती है.

आज जयपुर में चांदी के नए भाव इस प्रकार हैं:

10 ग्राम चांदी का दाम: ₹1,588.46 (जो कल ₹1,578.63 था)

100 ग्राम चांदी का दाम: ₹15,884.62

1 किलोग्राम चांदी का दाम: ₹1,58,846

यह वृद्धि दर्शाती है कि कीमती धातुओं में निवेश का रुझान मजबूत बना हुआ है. कुल मिलाकर, जयपुर का बुलियन बाजार आज उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है.

