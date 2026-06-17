/50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

Rajasthan Crime News: जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में बिजनेसमैन हरिशंकर शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सीताराम शर्मा और उसके रिश्ते के भाई संदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे करीब 50 लाख रुपये के लेन-देन का विवाद था.

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सीताराम ने हॉस्टल निर्माण के लिए मृतक हरिशंकर शर्मा से लगभग 50 लाख रुपये उधार लिए थे. समय बीतने के साथ हरिशंकर लगातार अपनी रकम वापस मांग रहा था, लेकिन सीताराम पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं था. इसी वजह से उसने अपने रिश्ते के भाई संदीप के साथ मिलकर हरिशंकर की हत्या की साजिश रच डाली.

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पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि 13 जून की शाम सीताराम शर्मा और संदीप शर्मा ने हरिशंकर को बातचीत और समझौते के बहाने अपने घर के भैंसों के बाड़े में बुलाया था. प्रारंभिक बातचीत के दौरान पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद बढ़ गया. इसी दौरान दोनों आरोपियों ने हरिशंकर के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि गंभीर चोट लगने के कारण हरिशंकर की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी घबरा गए और सबसे पहले शव को चारे के कमरे में छिपाकर पुलिस और परिवार की नजरों से बचाने का प्रयास किया.



अगले दिन दोनों आरोपियों ने शव को प्लास्टिक के कट्टों में लपेटा और एक कार में रखकर जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में घूमते रहे. उनका मकसद शव को किसी सुनसान स्थान पर ठिकाने लगाना था ताकि हत्या का कोई सबूत न बचे. इस दौरान आरोपियों ने अपने हाथ धोने के लिए एक पानी की टंकी का भी इस्तेमाल किया, जिसकी तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं. पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई.



इधर हरिशंकर शर्मा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी. जांच के दौरान पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके आधार पर सीताराम और संदीप से पूछताछ की गई.

पूछताछ में दोनों के बयान संदिग्ध पाए गए और बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है. इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

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