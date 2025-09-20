Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur News: पानी का पाइप पकड़कर फांदी जयपुर सेंट्रर जेल की दीवार, रात के अँधेरे में दो कैदी फरार

Jaipur Central Jail: जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के फरार होने की घटना सामने आई, जिससे जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सुबह कैदियों की गिनती के दौरान यह मामला सामने आया, जिसमें अनुमान है कि कैदियों ने पानी की पाइप की मदद से दीवार फांदकर भाग निकले. 
  

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 20, 2025, 09:54 AM IST | Updated: Sep 20, 2025, 09:54 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Unique Facts: क्या आप जानते हैं राजस्थान के शहरों का रंगीन कोड?
6 Photos
Rajasthan News,

Rajasthan Unique Facts: क्या आप जानते हैं राजस्थान के शहरों का रंगीन कोड?

जीण माता की ज्योत से घर ले आइए बस यह एक चीज, दूर होंगी आंखों से जुड़ी बीमारियां!
6 Photos
Sikar News

जीण माता की ज्योत से घर ले आइए बस यह एक चीज, दूर होंगी आंखों से जुड़ी बीमारियां!

Trending Quiz: आखिर कैसे राजस्थान की लूनी नदी हो गई मीठी से खारी! क्या है इसके नाम के पीछे का रहस्य?
7 Photos
Trending Quiz

Trending Quiz: आखिर कैसे राजस्थान की लूनी नदी हो गई मीठी से खारी! क्या है इसके नाम के पीछे का रहस्य?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 4 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 4 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaipur News: पानी का पाइप पकड़कर फांदी जयपुर सेंट्रर जेल की दीवार, रात के अँधेरे में दो कैदी फरार

Jaipur News: जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है, जिससे जेल में हड़कंप मच गया. अलसुबह कैदियों की गिनती के दौरान यह घटना उजागर हुई, जिसमें संदेह है कि कैदियों ने पानी की पाइप का सहारा लेकर दीवार कूदकर भाग गए.

इस घटना ने जेलकर्मियों की लापरवाही को उजागर किया है, खासकर नाइट सिक्योरिटी सिस्टम में बड़ी चूक सामने आई है. जेल प्रशासन ने तुरंत सघन तलाशी अभियान शुरू किया है, जबकि जेल विभाग के उच्च अधिकारी मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.

फरार कैदियों का विवरण
जेल प्रशासन के मुताबिक, फरार कैदियों की पहचान अनस और नवल किशोर के रूप में हुई है. अनस को 15 सितंबर को चोरी के मामले में जेल लाया गया, जबकि नवल किशोर को 17 सितंबर को इसी अपराध में बंद किया गया. दोनों अंडर ट्रायल हैं और हाल ही में जेल पहुंचे थे. इस घटना ने जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जो प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने शुरू की तलाश, शहर में नाकाबंदी
घटना की सूचना मिलते ही जेल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों कैदियों की तलाश के लिए टीमें रवाना कीं. जयपुर शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चल रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इनके बारे में कोई जानकारी मिलने पर तुरंत सूचित करें. अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना है.

जेल में मोबाइल फोन की समस्या
यह घटना तब सामने आई जब जेल में लगातार मोबाइल फोन बरामद होने की खबरें आ रही हैं. पिछले 15 दिनों में चार तलाशी अभियानों में मोबाइल फोन मिले हैं. यह सिलसिला जेल की सुरक्षा पर सवाल उठाता है और कैदियों के बाहरी संपर्क की ओर इशारा करता है. कुछ कैदियों ने जेल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किए थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news