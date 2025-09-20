Jaipur News: पानी का पाइप पकड़कर फांदी जयपुर सेंट्रर जेल की दीवार, रात के अँधेरे में दो कैदी फरार

Jaipur Central Jail: जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के फरार होने की घटना सामने आई, जिससे जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सुबह कैदियों की गिनती के दौरान यह मामला सामने आया, जिसमें अनुमान है कि कैदियों ने पानी की पाइप की मदद से दीवार फांदकर भाग निकले.
Jaipur News: जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है, जिससे जेल में हड़कंप मच गया. अलसुबह कैदियों की गिनती के दौरान यह घटना उजागर हुई, जिसमें संदेह है कि कैदियों ने पानी की पाइप का सहारा लेकर दीवार कूदकर भाग गए.
इस घटना ने जेलकर्मियों की लापरवाही को उजागर किया है, खासकर नाइट सिक्योरिटी सिस्टम में बड़ी चूक सामने आई है. जेल प्रशासन ने तुरंत सघन तलाशी अभियान शुरू किया है, जबकि जेल विभाग के उच्च अधिकारी मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.
फरार कैदियों का विवरण
जेल प्रशासन के मुताबिक, फरार कैदियों की पहचान अनस और नवल किशोर के रूप में हुई है. अनस को 15 सितंबर को चोरी के मामले में जेल लाया गया, जबकि नवल किशोर को 17 सितंबर को इसी अपराध में बंद किया गया. दोनों अंडर ट्रायल हैं और हाल ही में जेल पहुंचे थे. इस घटना ने जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जो प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है.
पुलिस ने शुरू की तलाश, शहर में नाकाबंदी
घटना की सूचना मिलते ही जेल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों कैदियों की तलाश के लिए टीमें रवाना कीं. जयपुर शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चल रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इनके बारे में कोई जानकारी मिलने पर तुरंत सूचित करें. अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना है.
जेल में मोबाइल फोन की समस्या
यह घटना तब सामने आई जब जेल में लगातार मोबाइल फोन बरामद होने की खबरें आ रही हैं. पिछले 15 दिनों में चार तलाशी अभियानों में मोबाइल फोन मिले हैं. यह सिलसिला जेल की सुरक्षा पर सवाल उठाता है और कैदियों के बाहरी संपर्क की ओर इशारा करता है. कुछ कैदियों ने जेल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किए थे.
