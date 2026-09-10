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जयपुर में मर्सिडीज से किडनैपिंग की कोशिश! भागते समय नाले में पलटी लग्जरी कार, नकली पिस्तौल-चाकू बरामद

Jaipur News: जयपुर के सेंट्रल पार्क से मर्सिडीज कार के जरिए अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया. वारदात के बाद भागते समय कार बाइक से टकराकर नाले में पलट गई. कार से नकली पिस्तौल और चाकू मिले, जबकि दोनों आरोपी फरार हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 10, 2026, 01:12 PM IST | Updated:Sep 10, 2026, 01:12 PM IST
जयपुर में मर्सिडीज से किडनैपिंग की कोशिश! भागते समय नाले में पलटी लग्जरी कार, नकली पिस्तौल-चाकू बरामद
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर में दिनदहाड़े मर्सिडीज कार से अपहरण की कोशिश का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई. घटना सेंट्रल पार्क की है, जहां रोजाना की तरह घूमने पहुंचे चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव गुप्ता को दो युवकों ने पिस्टल दिखाकर कार में बैठने के लिए मजबूर कर दिया.

बताया गया कि दोनों आरोपी कार में सवार होने के बाद राजीव गुप्ता को दिल्ली रोड की तरफ चलने के लिए कहने लगे. घबराए राजीव गुप्ता ने कार चलाने में असमर्थता जताई. इसके बाद एक आरोपी ने खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार को दिल्ली रोड की ओर ले जाने लगा.

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बाइक को टक्कर के बाद गड्ढे में गिरी कार

दिल्ली रोड की तरफ जाते समय तेज रफ्तार कार एक बाइक से टकरा गई. टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में जा गिरी. इस दौरान राजीव गुप्ता ने कार में लगा पैनिक बटन दबा दिया. पैनिक बटन सक्रिय होने के बाद घरवालों को घटना की जानकारी मिल गई.

कार गड्ढे में फंसने के बाद दोनों आरोपियों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. इसी दौरान आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगी. लोगों की भीड़ बढ़ती देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

कार से नकली पिस्टल और चाकू बरामद

घटना की सूचना मिलने पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार को गड्ढे से बाहर निकलवाया और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार से एक नकली पिस्टल और चाकू बरामद हुआ.

घटना के बाद पीड़ित राजीव गुप्ता अशोक नगर थाने पहुंचे और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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