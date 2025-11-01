7 साल में 8 गुना संपत्ति का मालिक हो गया राजस्थान का सरकारी अफसर, CBI ने मारा छापा

Ratiram Meena CBI action: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के सहायक आयुक्त रतिराम मीणा के खिलाफ सीबीआई ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. जांच में खुलासा हुआ है कि मीणा की संपत्ति पिछले सात वर्षों में लगभग आठ गुना बढ़ गई. अगस्त 2018 में मीणा ने अपनी कुल संपत्ति 51.73 लाख रुपये घोषित की थी, जबकि अगस्त 2025 तक यह बढ़कर 4.08 करोड़ रुपये से अधिक हो गई.
Trending Photos
Jaipur News: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के सहायक आयुक्त रतिराम मीणा के खिलाफ सीबीआई ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. जांच में खुलासा हुआ है कि मीणा की संपत्ति पिछले सात वर्षों में लगभग आठ गुना बढ़ गई.
अगस्त 2018 में मीणा ने अपनी कुल संपत्ति 51.73 लाख रुपये घोषित की थी, जबकि अगस्त 2025 तक यह बढ़कर 4.08 करोड़ रुपये से अधिक हो गई. सीबीआई के मुताबिक, यह बढ़ोतरी उनके वैध आय स्रोतों से करीब 100 प्रतिशत से अधिक है.
सात साल में अकूत संपत्ति का जाल
सीबीआई की जांच के अनुसार, रतिराम मीणा ने जयपुर और अहमदाबाद स्थित CGST कार्यालयों में अगस्त 2018 से अगस्त 2025 तक कार्य किया. इसी दौरान उन्होंने कथित रूप से 2.54 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जुटाई. जांच में यह भी सामने आया है कि मीणा ने अपने परिवार पत्नी और बेटे के नाम पर कई फर्म, एलएलपी और कंपनियां शुरू कीं. इन संस्थाओं का उपयोग कथित तौर पर मनी में किया गया.
सीबीआई की छापेमारी में बरामद हुए आभूषण और लग्जरी वाहन
सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को जयपुर, अहमदाबाद और अंकलेश्वर (गुजरात) में एक साथ छापेमारी की. इन कार्रवाईयों में एजेंसी को लगभग 35 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण मिले. जांच में यह भी पाया गया कि मीणा और उनके परिवार के नाम पर राजस्थान में कई अचल संपत्तियां दर्ज हैं. साथ ही उनके पास पोर्श और जीप कम्पास जैसी लग्जरी गाड़ियां भी पाई गई हैं. इसके अलावा परिवार के नाम से दो बैंक लॉकर भी मिले हैं, जिनकी सामग्री की जांच अब सीबीआई कर रही है.
ऐसे खुला घोटाले का पर्दाफाश
सूत्रों के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब सीबीआई ने मीणा की आय और संपत्ति के अनुपात का विस्तृत विश्लेषण किया. रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई, वह उनकी घोषित आय से कहीं अधिक थी. सीबीआई का कहना है कि रतिराम मीणा अपनी इस संपत्ति का स्रोत संतोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं कर सके. इसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.
अब आगे क्या?
कानून के अनुसार, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपनी ज्ञात आय के मुकाबले अत्यधिक संपत्ति अर्जित करता है और उसके स्रोत स्पष्ट नहीं होते, तो यह अवैध संपत्ति का अपराध माना जाता है. सीबीआई अब मीणा की संपत्ति के मूल स्रोतों, कंपनियों के दस्तावेज़ों, बैंक ट्रांजैक्शन्स, लॉकर की सामग्री, वाहन खरीद रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!