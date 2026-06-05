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Jaipur Crime: 17 सेकंड में बुजुर्ग महिला से 4.23 लाख की चेन लूटी, 48 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मुख्य आरोपी

Jaipur Chain Snatching: जयपुर में चेन स्नेचिंग की एक सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने मात्र 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया. साउथ जिला पुलिस ने सोडाला थाना क्षेत्र में हुई घटना में मुख्य आरोपी अनिकेश रावत (22 वर्ष) सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 05, 2026, 07:06 AM|Updated: Jun 05, 2026, 07:06 AM
Jaipur Crime: 17 सेकंड में बुजुर्ग महिला से 4.23 लाख की चेन लूटी, 48 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मुख्य आरोपी
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर चेन स्नेचिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. साउथ जिला पुलिस ने इस मामले में कमाल की कार्यक्षमता दिखाते हुए मात्र 48 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने मंदिर से लौट रही एक बुजुर्ग महिला को सड़क पर पटककर महज 17 सेकंड में 4.23 लाख रुपये की सोने की चेन और टॉप्स लूट ली थी.

क्या हुआ था?
वारदात सोडाला थाना क्षेत्र में हुई. आरोपी ने महिला को अचानक पीछे से धक्का देकर गिराया और जबरन चेन खींच ली. पूरी घटना सिर्फ 17 सेकंड में हो गई. वारदात कुछ दिन पहले हुई थी, जिसका खुलासा 48 घंटे के अंदर कर दिया गया.

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किसने किया?
मुख्य आरोपी अनिकेश रावत (22 वर्ष), निवासी मुरैना (मध्य प्रदेश), जो जयपुर के सुशीलपुरा, सोडाला में किराए पर रह रहा था. पुलिस ने उसके दो साथियों — महेश चंद्र गुप्ता और राजेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लूटी गई ज्वेलरी खरीदी थी.

कैसे पकड़ा गया?
डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर सोडाला थाना पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली. तकनीकी विश्लेषण और सूचना के आधार पर टीम मुरैना पहुंची. आरोपी छत से कूदकर भागने की कोशिश में घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने ज्वेलरी मानसरोवर के एक ज्वेलर को बेचने की बात कबूली.

क्यों किया अपराध?
पूछताछ में अनिकेश रावत ने बताया कि वह जयपुर में काम करता था. जुए और सट्टे की लत लगने से भारी कर्ज हो गया. कर्ज चुकाने के लिए उसने मोटरसाइकिल भी गिरवी रख दी, फिर चेन स्नेचिंग की योजना बनाई. आरोपी पर 24 अप्रैल 2026 को रामनगर विस्तार में एक अन्य महिला से चेन लूटने का भी केस दर्ज है.

इस खबर को पढ़ने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस खबर को पढ़कर आप जागरूक होंगे कि जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी अपराधी कितनी तेजी से वारदात को अंजाम देते हैं. इससे आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ेगी. बुजुर्गों को अकेले बाहर भेजते समय सावधानी बरतने, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहने और तुरंत पुलिस को सूचित करने की आदत पड़ेगी. साथ ही यह खबर पुलिस की तेज कार्रवाई से विश्वास भी जगाती है कि अपराध करने वाले अब आसानी से बच नहीं सकते.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: जयपुर चेन स्नेचिंग की घटना कब हुई?
उत्तर: घटना सोडाला क्षेत्र में हुई, जिसका खुलासा मात्र 48 घंटे में कर दिया गया.

प्रश्न: कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया?
उत्तर: मुख्य आरोपी अनिकेश रावत सहित कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

प्रश्न: पुलिस ने आरोपी को कैसे ट्रेस किया?
उत्तर: 500+ सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई.

प्रश्न: लूटी गई ज्वेलरी की बरामदगी हुई?
उत्तर: पुलिस लूटी गई ज्वेलरी की बरामदगी के प्रयास कर रही है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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