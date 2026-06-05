/Jaipur Crime: 17 सेकंड में बुजुर्ग महिला से 4.23 लाख की चेन लूटी, 48 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मुख्य आरोपी

Rajasthan Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर चेन स्नेचिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. साउथ जिला पुलिस ने इस मामले में कमाल की कार्यक्षमता दिखाते हुए मात्र 48 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने मंदिर से लौट रही एक बुजुर्ग महिला को सड़क पर पटककर महज 17 सेकंड में 4.23 लाख रुपये की सोने की चेन और टॉप्स लूट ली थी.

क्या हुआ था?

वारदात सोडाला थाना क्षेत्र में हुई. आरोपी ने महिला को अचानक पीछे से धक्का देकर गिराया और जबरन चेन खींच ली. पूरी घटना सिर्फ 17 सेकंड में हो गई. वारदात कुछ दिन पहले हुई थी, जिसका खुलासा 48 घंटे के अंदर कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने किया?

मुख्य आरोपी अनिकेश रावत (22 वर्ष), निवासी मुरैना (मध्य प्रदेश), जो जयपुर के सुशीलपुरा, सोडाला में किराए पर रह रहा था. पुलिस ने उसके दो साथियों — महेश चंद्र गुप्ता और राजेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लूटी गई ज्वेलरी खरीदी थी.

कैसे पकड़ा गया?

डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर सोडाला थाना पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली. तकनीकी विश्लेषण और सूचना के आधार पर टीम मुरैना पहुंची. आरोपी छत से कूदकर भागने की कोशिश में घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने ज्वेलरी मानसरोवर के एक ज्वेलर को बेचने की बात कबूली.

क्यों किया अपराध?

पूछताछ में अनिकेश रावत ने बताया कि वह जयपुर में काम करता था. जुए और सट्टे की लत लगने से भारी कर्ज हो गया. कर्ज चुकाने के लिए उसने मोटरसाइकिल भी गिरवी रख दी, फिर चेन स्नेचिंग की योजना बनाई. आरोपी पर 24 अप्रैल 2026 को रामनगर विस्तार में एक अन्य महिला से चेन लूटने का भी केस दर्ज है.

इस खबर को पढ़ने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस खबर को पढ़कर आप जागरूक होंगे कि जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी अपराधी कितनी तेजी से वारदात को अंजाम देते हैं. इससे आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ेगी. बुजुर्गों को अकेले बाहर भेजते समय सावधानी बरतने, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहने और तुरंत पुलिस को सूचित करने की आदत पड़ेगी. साथ ही यह खबर पुलिस की तेज कार्रवाई से विश्वास भी जगाती है कि अपराध करने वाले अब आसानी से बच नहीं सकते.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: जयपुर चेन स्नेचिंग की घटना कब हुई?

उत्तर: घटना सोडाला क्षेत्र में हुई, जिसका खुलासा मात्र 48 घंटे में कर दिया गया.

प्रश्न: कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया?

उत्तर: मुख्य आरोपी अनिकेश रावत सहित कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

प्रश्न: पुलिस ने आरोपी को कैसे ट्रेस किया?

उत्तर: 500+ सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई.

प्रश्न: लूटी गई ज्वेलरी की बरामदगी हुई?

उत्तर: पुलिस लूटी गई ज्वेलरी की बरामदगी के प्रयास कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!