चांदपोल दरगाह विवाद: परकोटा में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण, निगम की तकनीकी स्वीकृति पर उठे सवाल

Jaipur News: जयपुर के परकोटा क्षेत्र स्थित चांदपोल सब्जी मंडी की दरगाह में हुए निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर अब जांच रिपोर्ट सामने आ गई है. 5 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट निगम आयुक्त को सौंप दी है. रिपोर्ट में तकनीकी स्वीकृति गलत तरीके से जारी किए जाने का खुलासा हुआ है.
 

Sandhya Yadav
Sandhya Yadav
Published: Feb 17, 2026, 02:39 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 02:39 PM IST

चांदपोल दरगाह विवाद: परकोटा में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण, निगम की तकनीकी स्वीकृति पर उठे सवाल

Jaipur News: जयपुर के परकोटा क्षेत्र स्थित चांदपोल सब्जी मंडी की दरगाह में हुए निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर अब जांच रिपोर्ट सामने आ गई है. 5 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट निगम आयुक्त को सौंप दी है. रिपोर्ट में तकनीकी स्वीकृति गलत तरीके से जारी किए जाने का खुलासा हुआ है.

जांच में यह तथ्य सामने आया कि धार्मिक स्थल पर सांसद-विधायक फंड से निर्माण कार्य नियमों के खिलाफ किया गया. परकोटा क्षेत्र में नियमानुसार 5 मीटर अंदर और बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन इन नियमों की अनदेखी कर तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई.

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अभियंताओं की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. जांच समिति ने तत्कालीन एक्सईएन एलएन मीणा, एईएन इमरान और जेईएन पंकज शर्मा को दोषी ठहराया है. विशेष बात यह सामने आई कि मौके के नक्शे पर केवल जेईएन पंकज शर्मा के ही हस्ताक्षर पाए गए, जिससे तकनीकी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं.

उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी को दरगाह में निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद 9 फरवरी को निगम प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति का गठन किया.

जांच समिति में उपायुक्त अशोक शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रवण वर्मा, अधीक्षण अभियंता दिनेश गुप्ता, उप नगर नियोजक राजेश शर्मा और अधिशाषी अभियंता पंकज शर्मा को शामिल किया गया था. समिति ने संबंधित दस्तावेजों, तकनीकी स्वीकृतियों और स्थल निरीक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की.

लागू निर्माण प्रतिबंधों की अनदेखी गंभीर लापरवाही

रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि तकनीकी स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया. खासकर परकोटा क्षेत्र में लागू निर्माण प्रतिबंधों की अनदेखी गंभीर लापरवाही मानी गई है.

अब मामला निगम आयुक्त के स्तर पर पहुंच चुका है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली और तकनीकी स्वीकृतियों की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

